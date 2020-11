ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μόλις ανακαλύψαμε έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο να βγάλετε 2.500 δολάρια μέσα σε 25 ημέρες από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού σας!

Η σελίδα reviews.org προσφέρει 2.500 δολάρια σε έναν τυχερό που θα παρακολουθήσει 25 χριστουγεννιάτικες ταινίες μέσα σε 25 ημέρες.

Ανάμεσα στις υποχρέωσεις του, εκτός από το να παρακολουθήσει τις ταινίες, θα είναι να γράψει μία σύντομη κριτική για την καθεμία και να τις βαθμολογήσει από τη χειρότερη προς την καλύτερη.

Για την ιστορία, ο κατάλογος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο γνωστές και κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως τις: Home Alone, Love Actually, The Polar Express, A Christmas Carol, The Santa Clause, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman, και άλλες.

Ακολουθεί η λίστα με τις 25 χριστουγεννιάτικες ταινίες:

Home Alone

Frosty the Snowman

The Santa Clause

Elf

Klaus

A Christmas Story

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Rise of the Guardians

The Polar Express

A Christmas Carol

The Holiday

Christmas with the Kranks

National Lampoon’s Christmas Vacation

Arthur Christmas

How the Grinch Stole Christmas (1967)

The Grinch (2018)

Miracle on 34th Street

It’s a Wonderful Life

Jingle All the Way

A Charlie Brown Christmas

Deck the Halls

Love Actually

Last Holiday

Four Christmases

The Muppet Christmas Carol

Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, ο νικητής θα πάρει δώρο μια ετήσια συνδρομή στις πλατφόρμες streaming: Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ και Hallmark Movies Now. Όπως καταλαβαίνετε προβλέπεται λιώσιμο ατελείωτο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής έως τις 4 Δεκεμβρίου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 7 Δεκεμβρίου μέσα από το κανάλι της σελίδας στο YouTube.