Είναι γεγονός! Οι δημιουργοί του The Mandalorian αποφάσισαν επιτέλους να αποκαλύψουν το πραγματικό όνομα του Baby Yoda, του πιο δημοφιλούς χαρακτήρα της σειράς.

Η μεγάλη αποκάλυψη έγινε στο πέμπτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν με τίτλο «Chapter 13: The Jedi».

Η αγωνία (αλλά και η περιέργεια) έλαβε τέλος! To μικρό χαριτωμένο πλασματάκι που αγαπήσαμε ως Baby Yoda ή The Child ονομάζεται… Grogu!

Μείνατε με το στόμα ανοιχτό μήπως; Κι εμείς το ίδιο... Ομολογουμένως περιμέναμε κάτι πιο... αντιπροσωπευτικό ή έστω πιο εντυπωσιακό!

Όπως πολύ εύστοχα σχολίασε χρήστης του Twitter, το όνομά του θυμίζει Πόκεμον!

Baby Yoda’s real name is Grogu. That’s sounds like a Pokemon name. 😂

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Twitter δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με το πραγματικό όνομα του Baby Yoda.

I cannot believe they finally revealed Baby Yoda’s name and it’s not Jasper. Shame. #TheMandalorian

— Hanna T. (@surrealfantasy3) November 27, 2020