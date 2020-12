ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σύμφωνα με το IMDb, η λίστα των δημοφιλέστερων ηθοποιών για το 2020 διαμορφώθηκε με βάση τις βαθμολογίες στο STARmeter και από τις αναζητήσεις των χρηστών τον τελευταίο χρόνο.

Οι δέκα κορυφαίοι ηθοποιοί για το 2020

10. Χένρι Κάβιλ



Ο Χένρι Κάβιλ είναι γνωστός κυρίως από την επιτυχημένη σειρά του Netflix «The Witcher» ενώ φέτος έπαιξε τον Σέρλοκ Χολμς στη σειρά «Enola Holmes».

9. Λίντα Καρντελίνι



H Λίντα Καρντελίνι μετράει πολλές σειρές και ταινίες στο ενεργητικό της αλλά η καριέρα της «απογειώθηκε» μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Dead to Me» του Netflix.

8. Άνια Τέιλορ-Τζόι



Ίσως το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο των τελευταίων μηνών. Άπαντες γκούγκλαραν την Άνια Τέιλορ-Τζόι, μετά την εξαιρετική της ερμηνεία στη μίνι σειρά του Netflix «The Queen’s Gambit».

7. Έινταν Γκάλαγκερ

Ο μόλις 17 ετών Έινταν Γκάλαγκερ «σκαρφάλωσε» στη λίστα με τους κορυφαίους ηθοποιούς του IMDb μετά τη συμμετοχή του σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές του Netflix, το «The Umbrella Academy».

6. Μάργκοτ Ρόμπι



Η Μάργκοτ Ρόμπι βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας του IMDB. Πολλές επιτυχίες στο επιθετικό της. Φέτος φαίνεται ότι ξεχώρισε για τη συμμετοχή της στο «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn» που βγήκε στους κινηματογράφους πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.

5. Έριν Μοριάρτι



Η Έριν Μοριάρτι πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video.

4. Μίλι Μπόμπι Μπράουν



Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι από τις πιο αγαπημένες σταρ του Netflix. Ήδη από τη συμμετοχή της στο «Stranger Things» έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ενώ τώρα πρωταγωνιστεί στο «Enola Holmes».

3. Άνια Σαλότρα



Η Άνια Σαλότρα «απογειώθηκε» μετά τον ρόλο της ως Yennefer στη σειρά «The Witcher».

2. Τζούλια Γκάρνερ



Η Τζούλια Γκάρνερ ξεχώρισε για την ερμηνεία της στη σειρά «Ozark» του Netflix, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι ίσως διεκδικήσει και Όσκαρ για την συμμετοχή της στην ταινία «The Assistan»t.

1. Άνα ντε Άρμας



Στην πρώτη θέση της λίστας του IMDb βρίσκεται η Άνα ντε Άρμας. Το κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε από το «Knives Out», ενώ όλοι αναμένουν να τη δουν στη νέα ταινία του James Bond «No Time to Die».