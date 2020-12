Το Blood of Zeus (Το αίμα του Δία), η anime σειρά του Netflix, που κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου και βασίζεται στην ελληνική μυθολογία ανανεώθηκε για δεύτερη αλλά και τρίτη σεζόν.

Το Netflix ανακοίνωσε την ανανέωση με ένα σύντομο κλιπ που ανήρτησε στο Twitter αναφέροντας «Η σεζόν 2 έρχεται».

The Fates have news! Heron's adventures will continue in season 2 of Blood of Zeus. @powerhouseanim pic.twitter.com/RJXvhIJJkr

