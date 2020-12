ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού σε συνδυασμό με το lockdown μάς προδιαθέτουν να βουλιάξουμε στον καναπέ αναπαυτικά και να λιώσουμε στο Netflix.

Δείτε ποιες σειρές και ταινίες είναι διαθέσιμες για «στριμάρισμα» αυτές τις μέρες στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Πρωτότυπες σειρές του Netflix

Το Χάος που Άφησες Πίσω / The Mess You Leave Behind (El desorden que dejas), (11/12/2020)

Μια καθηγήτρια πιάνει δουλειά σε ένα λύκειο αλλά στοιχειώνεται από έναν θάνατο που συνέβη πριν από τρεις εβδομάδες... ο οποίος αρχίζει να απειλεί την ίδια τη ζωή της.

Κύριε Ιγκλέσιας: Μέρος 3 / Mr. Iglesias: Part 3 (08/12/2020)

Ενόψει ενός νέου έρωτα, ο Γκέιμπ ωθεί τους μαθητές του να δαμάζουν τους φόβους τους, να ονειρεύονται και να πιστεύουν στους ίδιους - μαθήματα που προσπαθεί να αφομοιώσει.

Πρωτότυπες ταινίες του Netflix

The Prom (11/12/2020)

Mια παρέα ξεπεσμένων σταρ του Μπρόντγουεϊ αναστατώνει μια μικρή πόλη της Ιντιάνας όταν παίρνει το μέρος μιας έφηβης που θέλει να πάει την κοπέλα της στον χορό αποφοίτησης.

Καμβάς / Canvas (11/12/2020)

Μετά από μια οδυνηρή απώλεια, ένας συντετριμμένος παππούς που παλεύει να ανακτήσει το πάθος του για τη ζωγραφική βρίσκει έμπνευση για νέες δημιουργίες.

Πρωτότυπα ντοκιμαντέρ του Netflix

Στην Κόψη του Χειρουργού / The Surgeon's Cut (09/12/2020)

Είναι φιλόσοφοι, διηγούνται ιστορίες και πρωτοπορούν. Τέσσερις χειρουργοί κάνουν αναδρομή στη ζωή και το επάγγελμά τους σ' αυτήν την εμψυχωτική σειρά ντοκιμαντέρ.

Έχουμε Φωνή / Giving Voice (11/12/2020)

Μαθητές απ' όλες τις ΗΠΑ περνούν από οντισιόν για μια θέση στον Διαγωνισμό Μονολόγων Όγκαστ Γουίλσον, καταλήγοντας σ' έναν καθηλωτικό τελικό σε σκηνή του Μπρόντγουεϊ.

Πρωτότυπες παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Τα Σούπερ Τερατάκια: Οι Τερατοβοηθοί του Αϊ-Βασίλη / Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers (08/12/2020)

Ο Αϊ-Βασίλης χρειάζεται βοήθεια στην ετοιμασία των δώρων και τα Σούπερ Τερατάκια δίνουν ένα χεράκι —και λίγη τερατομαγεία— για να φύγουν τα δώρα στην ώρα τους.

Άσλεϊ Γκαρσία: Διάνοια στον Έρωτα: Χριστούγεννα / Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas (09/12/2020)

Η πιο ωραία εποχή του χρόνου έφτασε... την Παραμονή των Χριστουγέννων όμως, η Άσλεϊ βλέπει οράματα ενός όχι και τόσο εορταστικού μέλλοντος.

Το Σόου του Μπιγκ Σόου: Χριστούγεννα / The Big Show Show: Christmas (09/12/2020)

Χο, χο, ωχ! Λόγω τραυματισμού, ο Μπιγκ Σόου δεν μπορεί να κάνει τον Αϊ-Βασίλη, αλλά η Κάσι -η κυρία Κλάους- αναλαμβάνει να κρατήσει ζωντανό το χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Χριστούγεννα με το Σκουπιδιάρικο / A Trash Truck Christmas (11/12/2020)

Όταν το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη χαλάει την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Χανκ, το Σκουπιδιάρικο και οι φίλοι τους τα ζώα αναλαμβάνουν να σώσουν τις γιορτές για όλους.