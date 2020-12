ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ακόμα μια θρυλική σειρά πρόκειται να αποκτήσει τηλεοπτικό reboot. Ο λόγος για το αγαπημένο Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie) που μεγάλωσε γενιές και γενιές και οι περισσότεροι θυμόμαστε με νοσταλγία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Entertainment Weekly, τα Paramount Television Studios, Anonymous Content και Friendly Family Productions ετοιμάζουν τη νέα εκδοχή της σειράς που βασίζεται στο μπεστ-σέλερ της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το καστ, την έναρξη της παραγωγής και την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2012 η Sony θέλησε να μεταφέρει τη σειρά στον κινηματογράφο, ένα πρότζεκτ που τελικά δεν ευοδώθηκε.

«Οι φαν θα ενθουσιαστούν να δουν Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι να επιστρέφει στην οθόνη και συμφωνούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε ο παραγωγός Τριπ Φρέντλι στο EW πρόσφατα.

Μάλιστα μία από τις ηθοποιούς που συμμετείχαν στην αρχική σειρά δήλωσε ήδη πρόθυμη να κάνει cameo εμφάνιση στο reboot. Πρόκειται για την Άλισον Άρνγκριμ που έπαιζε τη Nellie Oleson για επτά ολόκληρες σεζόν.

«Βρίσκομαι στην κατάλληλη ηλικία για να υποδυθώ την κυρία Oleson», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άρνγκριμ.

Σύμφωνα με το EW, οι 9 σεζόν της αρχικής σειράς θα είναι διαθέσιμες για στριμάρισμα στο Peacock.

To Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι ξεκίνησε να προβάλλεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974 και ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 1983, έπειτα από 9 κύκλους.

Το κάθε επεισόδιο είχε διάρκεια 48-49 λεπτά και κεντρικό θέμα μια οικογένεια που ζούσε σε φάρμα στο Walnut Grove. Οι κεντρικοί χαρακτήρες ήταν: ο Τσαρλς Ίνγκαλς (αγρότης και εργάτης σε μύλους), η γυναίκα του Καρολάιν, και οι 4 τους κόρες Μαίρη, Λόρα, Κάρι, και Γκρέις. Σε επόμενους κύκλους επεισοδίων υιοθέτησαν τρία ακόμη παιδιά: Άλμπερτ, Κασάνδρα, και Τζέιμς.

Οι κύριοι πρωταγωνιστές ήταν οι: Μάικλ Λάντον, Μελίσα Γκίλμπερτ, Κάρεν Γκράσλ, Μελίσα Σου Άντερσον και Λίντσεϊ Γκρίνμπους.