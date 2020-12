ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Λίγο πριν τελειώσει η χρονιά - όπου το Netflix είχε πανηγυρικά την τιμητική του- η εταιρεία Reelgood δημοσίευσε τις 50 σειρές με την μεγαλύτερη θεαματικότητα για όλο το 2020, αλλά και κι εκείνες που εμφανίστηκαν στο τοπ 10 της διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Reelgood, η οποία μετράει τις καθημερινές θεαματικότητες στο Netflix από τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότερες από τις μισές σειρές που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα είναι παραγωγές του ίδιου του Netflix, όμως, τα δύο πρώτα προγράμματα είναι παραγωγές των οποίων το δίκτυο έχει αγοράσει τα δικαιώματα.

Την μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η σειρά που κατέκτησε την πρώτη θέση τηλεθέασης αφού πρόκειται για την σειρά κινουμένων σχεδίων προσχολικής ηλικίας «Cocomelon». Σίγουρα πολλοί γονείς ευγνωμονούν το «Cocomelon» που τους έδωσε ένα χέρι βοηθείας τις δύσκολες ώρες του lockdown με τα σχολεία κλειστά...

Στη συνέχεια συναντάμε το αμερικάνικο sitcom «The Office», μια μάλλον αναμενόμενη επιλογή για όσους εξασκούσαν υποχρεωτικά τηλεργασία και τους έλειπε η ζεστή (ή και όχι) ατμόσφαιρα του γραφείου.

Ακολουθεί το «The Queen’s Gambit» που έσπασε κάθε ρεκόρ ως η μίνι σειρά με την μεγαλύτερη τηλεθέαση στην πλατφόρμα και έβαλε το σκάκι στο χάρτη με τις δημοφιλείς και -πλέον- cool δραστηριότητες.

Το εξωφρενικό ντοκιμαντέρ που κατάφερε να συνδυάσει πληρωμένους δολοφόνους, κιτς κουρέματα, αιρέσεις, βαρόνους ναρκωτικών και φυσικά τίγρεις και άλλα άγρια ζώα, ονόματι «Tiger King» ακουλουθεί, ενώ πίσω του βρίσκεται το «Ozark» με ξέπλυμα χρήματος στα πιο «βρώμικα» νερά της Αμερικανικής επαρχίας.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το «The Umbrella Academy» με τους σκοτεινούς σούπερ ήρωες να παίζουν με την ακολουθία του χρονικού φάσματος, καθώς και το «Cobra Kai» τη δαιμόνια ψυχαγωγική τηλεοπτική συνέχεια της ιστορίας του Karate Kid γεμάτη νοσταλγία (και καράτε).

Δείτε παρακάτω την λίστα με τις 50 σειρές του Netflix με την μεγαλύτερη θεαματικότητα του 2020.

1. Cocomelon

2. The Office (U.S.)

3. The Queen’s Gambit

4. Tiger King

5. Ozark

6. Outer Banks

7. The Umbrella Academy

8.Unsolved Mysteries

9. Cobra Kai

10. Love is Blind

11. Avatar: The Last Airbender

12. All American

13. Schitt’s Creek

14. The Haunting of Bly Manor

15. Ratched

16. 13 Reasons Why

17. Emily in Paris

18. The Boss Baby: Back in Business

19. Floor is Lava

20. Jeffrey Epstein: Filthy Rich

21. Shameless

22. The Crown

23. Dead to Me

24. The Trials of Gabriel Fernandez

25. The Great British Baking Show

26. Away

27. Lucifer

28. Space Force

29. The Last Dance

30. Cursed

31. The Order

32. Down to Earth with Zac Efron

33. Warrior Nun

34. Sweet Magnolias

35. The Legend of Korra

36. Jurassic World: Camp Cretaceous

37. Never Have I Ever

38. Too Hot to Handle

39. Waco

40. Riverdale

41. Money Heist

42. Evil

43. Altered Carbon

44. Virgin River

45. Hollywood

46. Grand Army

47. On My Block

48. The Last Kingdom

49. Dark Desire

50. World’s Most Wanted