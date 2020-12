Ανακοινώθηκε και επίσημα η νέα σειρά Star Wars! Ο λόγος για το spinoff «The Book of Boba Fett», το οποίο ανακοινώθηκε λίγο μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν του «The Mandalorian».

Το Disney+ αποκάλυψε μάλιστα στα social media και το επίσημο λογότυπο της νέας σειράς που θα έχει πρωταγωνιστές τους Temuera Morrison και Ming-Na Wen.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq

— Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020