Το «Sex and the City», η σειρά που αγαπήθηκε τόσο, μπαίνει ξανά στα σπίτια μας. Ποια από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες θα μείνει εκτός καστ;

Eδώ και αρκετός καιρός γίνεται ντόρος για το αν τελικά η πολύ πετυχημένη σειρά του HBO Sex and the City θα επιστρέψει, είτε στη μικρή, είτε στη μεγάλη οθόνη. Όμως, λίγο οι συνεχείς αναβολές, λίγο ο επικός καυγάς ανάμεσα στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Κιμ Κατράλ, όλα έδειχναν ότι το μέλλον της διάσημης τηλεοπτικής σειράς είναι πολύ αμφίβολο.

Τώρα που ο θόρυβος γύρω από την κόντρα της Πάρκερ και τη Κατράλ έχει πια καταλαγιάσει όλα δείχνουν ότι η απόφαση έχει παρθεί και ότι οι περιπέτειες της νεοϋορκέζας Κάρι Μπράτσο θα επιστρέψουν στην τηλεόραση μέσα από μία σειρά λίγων επεισοδίων από την οποία θα λείπει, ωστόσο, η Σαμάνθα Τζόουνς.

Το επιτυχημένο franchise θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη και θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας του HBO Max, αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Page Six. Στη σειρά θα πρωταγωνιστούν όλα τα αστέρια της σειράς εκτός από την Κιμ Κατράλ στο διάσημο ρόλο της Σαμάνθα, η οποία επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δεν θα την ενδιέφερε η αναβίωση του «Sex and the City».

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είπε στο Entertainment Tonight ότι θα ενδιαφερόταν να κάνει «κάποια επεισόδια του "Sex and the City"», αλλά «δεν θα το αποκαλούσα επανεκκίνηση θα το αποκαλούσα "επίσκεψη"». «Θα ήθελα να δω πού βρίσκονται όλοι. Είμαι περίεργη, ο κόσμος έχει αλλάξει από την ταινία... η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σεξουαλική πολιτική και τα κινήματα #MeToo και το Time's Up... Νομίζω ότι η Κάρι Μπράντσο θα ήθελε πάρα πολύ να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις της», είχε δηλώσει η Πάρκερ.