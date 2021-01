ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σπουδαία νέα για τους φίλους του Netflix, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2021 θα κυκλοφορεί νέες κορυφαίες blockbuster ταινίες κάθε εβδομάδα.

Το Netflix έχει ήδη στην κατοχή του γύρω στις 70 ταινίες, περισσότερες δηλαδή από όσες έχουν η Warner Bors και η Disney μαζί. Σε αυτές περιλαμβάνονται θρίλερ, κωμωδίες, ρομαντικές κομεντί και γενικότερα κάθε είδος θεματολογίες. Φυσικά μέσα σε αυτές συναντάμε τους μεγαλύτερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του κόσμου, χωρίς να αγνοούνται τα φρέσκα και δυνατά ονόματα του χώρου.

Το Netflix φαίνεται πως εκμεταλλεύεται το θολό κινηματογραφικό τοπίο που επικρατεί, λόγω της πανδημίας. Έτσι καταφέρνει να αγοράσει τα δικαιώματα σπουδαίων παραγωγών όπως αυτών από τα studio της Paramount και Universal σε πολύ προνομιακές τιμές. Εξάλλου το Netflix ήταν μια από τις ελάχιστες εταιρείες που επωφελήθηκαν της πανδημίας, καθώς ο κόσμος έμεινε αναγκαστικά κλεισμένος στο σπίτι. Όμως με τον ανταγωνισμό στο online streaming να αυξάνεται συνεχώς, το Netflix χρειαζόταν και άλλο υλικό για να εξασφαλίσει την διατήρηση της κορυφής στον τομέα του. Ενδεικτική της κατεύθυνσης της αγοράς είναι η κίνηση της Warner Bros να κυκλοφορεί ταυτόχρονα τις ταινίες της σε κινηματογράφο και HBO Max. Κάνοντας σαφές ότι το βάρος πρέπει να πέσει στις online υπηρεσίες streaming.

Οι ταινίες δε, θα έχουν πρωτοκλασάτα ονόματα. Μεταξύ των ταινιών θα είναι και το «The Harder They Fall», με πρωταγωνιστές τους Regina King, Idris Elba και Jonathan Majors ενώ οι Lin-Manuel Miranda και Halle Berry θα κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο με το «Tick, Tick ... Boom!» και «Bruised».

Άλλες ταινίες που θα φιλοξενήσει το Netflix περιλαμβάνουν κορυφαία ονόματα στο cast. Μεταξύ άλλων οι Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Gal Gadot, Dwayne Johnson και Ryan Reynolds. Η Ariana Grande θα πρωταγωνιστήσει επίσης μαζί με τους Lawrence, DiCaprio, Streep και Timothée Chalamet στο «Don't Look Up».

Σε ρόλο οικοδεσπότη, οι Dwayne Johnson, Ryan Reynolds και Gal Gadot -και οι τρεις συμπρωταγωνιστούν στην επερχόμενη πρωτότυπη ταινία της πλατφόρμας Red Notice- παρουσίασαν στο βίντεο που κυκλοφορησε το Netflix τα ολοκαίνουργια φιλμ του για τη νέα χρονιά με τους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές αυτών να απαντούν στην ερώτηση: Ποιες ταινίες αγαπούν να βλέπουν;

Η λίστα με τις πρωτότυπες ταινίες του Netflix για το 2021

Red Notice (Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson)

The Harder They Fall (Regina King, Jonathan Majors)

Thunder Force (Octavia Spencer, Melissa McCarthy)

Bruised (Halle Berry)

tick, tick… BOOM! (Lin-Manuel Miranda)

The Kissing Booth 3 (Joey King)

To All The Boys: Always And Forever (Lana Condor, Noah Centineo)

The Woman in the Window (Amy Adams)

Escape from Spiderhead (Chris Hemsworth)

YES DAY(Jennifer Garner)

Sweet Girl (Jason Momoa)

Army of the Dead (Dave Bautista)

Outside the Wire

Bad Trip

O2

The Last Mercenary

Kate

Fear Street

Night Teeth

Malcolm and Marie

Monster

Moxie

The White Tiger

Double Dad

Back to the Outback

Beauty

Red Notice

Don’t Look Up