ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η Mέση Γη έχει λείψει σε πολλούς φαν του σύμπαντος του Tolkien και για αυτό η Amazon Studios ετοιμάζει το μεγαλεπήβολο τηλεοπτικό Lord of The Rings που θα κάνει πρεμιέρα -κορονοϊού επιτρέποντος- μέσα στην χρονιά. Η streaming υπηρεσία του Amazon δουλεύει εδώ και καιρό πάνω στην σειρά- υπερπαραγωγή που αναμένεται να κοστίσει 1 δις δολάρια. Πρόκειται δηλαδή για την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών.

Η σειρά είχε ξεκινήσει τα γυρίσματα της στην Νέα Ζηλανδία, όμως όπως πολλές παραγωγές έτσι και αυτή επηρεάστηκε από την πανδημία και αναγκάστηκε να σταματήσει τα γυρίσματα. Πλέον έχοντας επιστρέψει στο πλατό με ασφάλεια, ύστερα από την διακοπή λόγω του πρώτου lockdown, η σειρά The Lord of The Rings του Amazon Prime Video συνεχίζει τα γυρίσματά της κανονικά στα μοναδικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας.

Τo μεγαλόπνοο project που βασίζεται στη μυθολογία του J.R.R Tolkien διεκδικεί να γίνει ο διάδοχος του Game of Thrones για πολλούς και αρκετά προφανείς μεσαιωνικούς λόγους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το τηλεοπτικό The Lord of The Rings.

Η ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών

Το Amazon συνεργάστηκε με τη διαχείριση της περιουσίας του Tolkien (Tolkien Estate and Trust), με τη HarperCollins και τη New Line, και αγόρασε τα παγκόσμια πνευματικά δικαιώματα του The Lord of The Rings έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνίας όμως που περιλαμβάνει την παραγωγή 5 σεζόν και ενός πιθανού spin-off όπως και ένα εντυπωσιακό καστ, τα κοστούμια, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες, τα εφέ και γενικά τα πάντα όλα, αναμένεται να ανέλθει στο 1 δις δολάρια. Επιπλέον η μεταφορά της τεράστιας παραγωγής στη Νέα Ζηλανδία, το «επίσημο» πια σπίτι του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» είναι εξαιρετικά ακριβό σπορ.

Νέο επικό ταξίδι στη Μέση Γη

«Είμαστε πολύ ευτυχείς να δουλεύουμε με το Tolkien Estate and Trust, τον εκδοτικό HarperCollins και τη New Line σε αυτό το τηλεοπτικό πρότζεκτ και νιώθουμε ενθουσιασμένοι που θα οδηγήσουμε τους fans του Lord of the Rings σε ένα νέο επικό ταξίδι στη Μέση Γη» δήλωσε χαρακτηριστικά και με νόημα το στέλεχος της Amazon, Sharon Tal Yguado. Μήπως αυτή η δήλωση κρύβει κάποιο μυστικό; Αν σταθούμε στη λέξη «νέο», τότε μάλλον σημαίνει πώς αφήνουμε τα βασικά βιβλία -βλέπε Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ- πίσω για να κατευθυνθούμε προς άλλες αφηγήσεις του J.R.R. Tolkien -βλέπε Σιλμαρίλλιον και Ατέλειωτες Ιστορίες. Δεν έχουμε επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για την πλοκή, ως φάσμα όμως η σειρά μπορεί να καλύψει την κατασκευή των δαχτυλιδιών, την άνοδο του Sauron, την καταστροφή της Numenor, και την ίδρυση του Rivendell από τον Elrond. Ο τελευταίος, μάλιστα, πήρε τότε μέρος στη συμφωνία μεταξύ Ανθρώπων και Ξωτικών εναντίον του Sauron και ανέμιζε εντυπωσιακά την κόμη του στην πρώτη γραμμή των μαχών.

Καστ με άρωμα «Game of Thrones»

Ήδη η Amazon Studios ανακοίνωσε μια πληθώρα ονομάτων στο ήδη τεράστιο cast της σειράς, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Σε «μεταγραφή» από το Game of Thrones θα δούμε τους Joseph Mawle (Benjen Stark) και Robert Aramayo (νεαρος Ned Stark) στο καστ της σειράς αλλά και ο παραγωγός και σεναριογραφος Bryan Cogman οπού θα έχει τον ρόλο συμβουλευτικού παραγωγού. Να θυμίσουμε πως ο Robert Aramayo φαίνεται να αντικατέστησε τον Will Poulter όταν εκείνος αποχώρησε από την σειρά εξαιτίας δυσκολιών στο πρόγραμμα των γυρισμάτων. Ο Βρετανός Maxim Baldry των ‘Years and Years’ και ‘Doctor Who’ είχε ήδη ακουστεί ως επιλαχών από το περασμένο φθινόπωρο, αλλά για κάποιο λόγο το κλείσιμο του μυστήριου ρόλου του δεν είχε τελειώσει μέχρι λίγες μέρες πριν. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί ο Baldry, ξέρουμε όμως πως θα είναι από τους πιο σημαντικούς.

Πρεμιέρα το 2021 και πλώρη για 2η σεζόν

Η επικεφαλής του Amazon Studio δήλωσε πως σκοπεύουν σε πρεμιέρα μέσα στο 2021, αλλά ακόμα και αυτό για την ώρα είναι κάπως αόριστο.Το Amazon ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019 ότι η σειρά ανανεώθηκε για 2η σεζόν μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων των πρώτων δυο επεισοδίων της σειράς. Η παύση των γυρισμάτων έδωσε την ευκαιρία στους σεναριογράφους να δουλέψουν πάνω στο σενάριο για την 2η σεζόν, όποτε αυτό ίσως μας εξασφαλίσει μικρότερο κενό ανάμεσα στην 1η και την 2η σεζόν. Η 1η Season θα αποτελείται από 8 επεισόδια κάτι που ανακοινώθηκε στο Television Critics Association του 2020.