ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η πληροφορία ότι η Warner Bros. απέρριψε προσφορά 200 εκατομμυρίων δολαρίων για να δώσει το «Godzilla vs. Kong» στο Netflix τον προηγούμενο μήνα προδίδει τα μεγέθη με τα οποία συνεχίζει να λειτουργεί το εμπορικό σινεμά του σήμερα, παρά τα εμπόδια της πανδημίας παγκοσμίως.

Στο γιγάντιο μέγεθος συνηγορεί και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας που τερματίζει την έννοια του φαντασμαγορικού, παρουσιάζοντας και καταφέροντας να χωρέσει στην ίδια οθόνη δύο από τα πιο εμβληματικά τέρατα του σινεμά, τον Godzilla και τον Kong, που έχουν ξαναπαλέψει στο παρελθόν.

Η ιστορία είναι ουσιαστικά μια ένωση, ένα διπλό σίκουελ για τα Godzilla: King of the Monsters (2019) και Kong: Skull Island (2017), σκηνοθετημένο από τον Άνταμ Γουίνγκαρντ (You ‘re Next), σύμφωνα με το οποίο ο Kong επιστρατεύεται ως προστάτης της ανθρωπότητας από τη στιγμή που ο Godzilla γίνεται απειλή. Η ταινία είναι παραγωγή της Legendary, και πρωταγωνιστούν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Ρεμπέκα Χολ, Μπράιαν Τίρι Χένρι και άλλοι.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ταινία Godzilla vs Kong αναφέρει τα εξής: «Όλα τα παντοδύναμα τέρατα θα γίνουν οι ήρωες της νέας γενιάς, αποκαλύπτοντας την μυθολογία που φέρνει κοντά τον Γκοτζίλα με τον Κινγκ Κονγκ σε ένα οικοσύστημα γιγαντιαίων υπερφυσικών πλασμάτων, τόσο κλασσικά, όσο και καινούρια».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου στο HBO Max αλλά και όπου είναι ανοιχτοί οι κινηματογράφοι και μέχρι τότε παίρνουμε μια μεγαλειώδη γεύση από την τιτανομαχία στο πρώτο τρέιλερ.