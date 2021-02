ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Βαδίζουμε σιγά σιγά στον δεύτερο μήνα του 2021 και με τα σινεμά να παραμένουν κλειστά, το Netflix θα είναι ακόμη μια φορά εδώ για εμάς. H αγαπημένη streaming υπηρεσία έχει ενδιαφέρον και ποικίλο περιεχόμενο για άλλη μια φορά και για όλα τα γούστα. H ασπρόμαυρη και συναισθηματικά ηλεκτρισμένη «ταινία δωματίου» του Sam Levinson, με τίτλο Malcolm & Marie και πρωταγωνιστές τους Zendaya και John David Washington, θεωρείται το πιο δυνατό οσκαρικό χαρτί του Netflix. Επίσης, μετά από αρκετό καιρό επιστρέφει το The Sinner με την 3η του σεζόν, ενώ έχουμε πρεμιέρα με το Tribes of Europa, το νέο γερμανικό δυστοπικό σόου του Netflix με πρωταγωνιστή τον Oliver Masucci ή αλλιώς τον Ulrich Nielsen του Dark.

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για νέο binge watching με κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω επιλογές.

Malcolm & Marie στις 5 Φεβρουαρίου

Αυτό το ασπρόμαυρο ηλεκτρισμένο δράμα του Netflix χτυπάει δυνατά την πόρτα των Oscars με πρωταγωνιστές τους Zendaya και John David Washington, οι οποίοι πραγματικά κάνουν επίδειξη ικανοτήτων ως ένα ζευγάρι που βρίσκεται στα πρόθυρα του απόλυτου έρωτα και της διάλυσης. Ενα βράδυ, επιστρέφοντας από την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, ο σκηνοθέτης Malcolm και η σύντροφός του Marie θα περάσουν ένα κρίσιμο βράδυ (περιμένοντας τις κριτικές) σε ένταση, επανεξετάζοντας τη σχέση, τους εγωισμούς, τις ανασφάλειες και το βόλεμα τους.

Space Sweepers στις 5 Φεβρουαρίου

Η ταινία λαμβάνει χώρα στο μακρινό 2092 και θα δούμε το Victory, ένα από τα πολλά διαστημόπλοια που επιβιώνουν μέσα σε διαστημικά συντρίμμια. Έτσι, ένας ιδιοφυής πιλότος μαζί με άλλους δύο συναδέλφους του, θα ανακαλύψουν ότι δεν βρίσκονται μόνοι τους, αφού θα βρουν μέσα στο πλήρωμα και ένα 7χρονο κορίτσι, συνειδητοποιώντας ότι είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ.

The Sinner- 3ος Κύκλος στις 7 Φεβρουαρίου

Η 3η σεζόν του The Sinner γίνεται πλέον διαθέσιμη και στο Netflix, με τον Bill Pullman να επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο ρόλο του ντετέκτιβ, Harry Ambrose, να ακροβατεί ανάμεσα στο καθήκον και τους προσωπικούς του δαίμονες. Στον νέο κύκλο της υποψήφιας για 2 Χρυσές Σφαίρες αστυνομικής δραματικής σειράς, ο ντετέκτιβ, Harry Ambrose προσπαθεί να διερευνήσει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ωστόσο θα βρεθεί μπροστά στην πιο επικίνδυνη υπόθεση της καριέρας του.

Red Dot στις 11 Φεβρουαρίου

Πρόκειται για ένα θρίλερ αγωνίας του Netflix όπου θα παρακολουθήσουμε τις ζωές των David και Nadja που προσπαθούν να φτιάξουν και πάλι τη σχέση τους σε ένα ρομαντικό ταξίδι πεζοπορίας στα βόρεια της Σουηδίας. Πολύ γρήγορα το ταξίδι αναψυχής τους μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν εμφανίζεται μια...κόκκινη κουκκίδα λέιζερ στη σκηνή τους, και αναγκάζονται να φύγουν στην άγρια ερημιά, όπου τους ακολουθεί ένας παρανοϊκός ελεύθερος σκοπευτής.

All the Boys: Always And Forever- 12 Φεβρουαρίου

Ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise του Netflix επιστρέφει με την 3η ταινία. Στο To All the Boys: Always And Forever αυτή την φορά θα δούμε την Lara να ετοιμάζεται να τελειώσει το λύκειο και να αρχίσει την ενήλικη ζωή της. Ωστόσο, δύο πολύ σημαντικά ταξίδια τη βάζουν σε σκέψεις σχετικά με το πως θα είναι η οικογένειά της, οι φίλοι της και ο Peter μετά την αποφοίτησή της.

Behind Her Eyes στις 17 Φεβρουαρίου

Μια μίνι σειρά 6 επεισοδίων από τους παραγωγούς του «The Crown» που αποφάσισαν να αφήσουν τις ίντριγκες της βασιλικής οικογένειας και να ασχοληθούν με ένα ψυχολογικό θρίλερ ενός ερωτικού τριγώνου. Μια ανύπαντρη μητέρα μπλέκει σ’ ένα αρρωστημένο παιχνίδι όταν κάνει σχέση με το αφεντικό της που είναι ψυχίατρος, ενώ παράλληλα δένεται και με τη μυστηριώδη γυναίκα του. Το τρέιλερ ωστόσο αρκεί να σου προκαλέσει ανατριχίλα!

Tribes of Europa στις 19 Φεβρουαρίου

Από τους παραγωγούς του DARK, η γερμανική σειρά Tribes of Europa μας μεταφέρει στο 2074 σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου η Ευρώπη παλεύει να αναγεννηθεί. Μια ανεξήγητη παγκόσμια καταστροφή πυροδότησε έναν πόλεμο και πλέον η ήπειρος είναι χωρισμένη σε τρεις Φυλές. Τα τρία αδέρφια Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) και Elja (David Ali Rashed) βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του αιματηρού πολέμου και αναγκάζονται να χαράξουν τη δική τους πορεία.

Διαβάστε ακόμα

Ποιος θα γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; Οι επικρατέστεροι που θα φορέσουν το σμόκιν του θρυλικού πράκτορα

Οι κορυφαίες γαλλικές σειρές που αξίζει να δεις- Merci Netflix!