ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο Βίγκο Μόρτενσεν πρωταγωνίστησε το 2018 στο βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Green Book», προσθέτοντας άλλη μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, έστω και αν δε βραβεύτηκε όπως ο Μαχέρσαλα Άλι. Ο διάσημος ηθοποιός προχωρά τώρα ένα βήμα παραπέρα με το «Falling», για το οποίο υπογράφει σενάριο, σκηνοθεσία και κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο «Falling», ο Μόρτενσεν θα υποδύεται έναν άνδρα που φέρνει στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες, τον ηλικιωμένο πατέρα του για να περάσουν μαζί τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στο σπίτι όμως ζει μαζί με τον σύντροφό του και την υιοθετημένη κόρη τους, ένα lifestyle εντελώς ξένο προς τον συντηρητικό πατέρα του και μοιραία οι δυο κόσμοι συγκρούονται.

Ο βετεράνος Λανς Χένρικσεν («Aliens», «Near Dark») θα υποδυθεί τον πατέρα, ενώ συμπρωταγωνιστεί ο Σουηδός Σβένιρ Γκούντνασον («The Girl in the Spider's Web», «Borg vs McEnroe») στον ρόλο του συντρόφου του πρωταγωνιστή και η Λόρα Λίνεϊ στον ρόλο της αδερφής του πρωταγωνιστή.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς στις αρχές του 2020 και πολλοί έκαναν λόγο για ένα ευαίσθητο κινηματογραφικό ντεμπούτο από πλευράς Μόρτενσεν με πραγματικά σπαρακτικές ερμηνείες. Η γεμάτη υπόγειες εντάσεις σκηνοθετική ματιά του πολυτάλαντου Βίγκο Μόρτενσεν δημιουργεί ένα χαμηλόφωνο δράμα που μας οδηγεί από το σκοτάδι της πικρίας στο φως της συμφιλίωσης.