ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά «Clarice» του CBS που αποτελεί σίκουελ της εμβληματικής ταινίας «Η Σιωπή Των Αμνών» και ακολουθεί την ζωή της Κλαρίς Στέρλινγκ μετά τα γεγονότα που συνέβησαν στην οσκαρική ταινία.

Η σειρά του CBS ανατρέχει στα γεγονότα ένα χρόνο μετά από εκεί που τελείωνε η ιστορία της «Σιωπής των Αμνών», ακολουθώντας την συνέχεια του δύσκολου «ταξιδιού» της Κλαρίς, η οποία έχει να αντιμετωπίσει πολλούς δαίμονες από το παρελθόν. Άλλωστε, λίγα έχουν αλλάξει στη ζωή της Κλαρίς αν εξαιρέσεις τους εφιάλτες της με τις νυχτοπεταλούδες και τα θύματα στα πηγάδια του Μπάφαλο Μπιλ. Η σειρά μας παρουσιάζει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η Κλαρίς όταν επιστρέφει στο πεδίο της μάχης για να εξιχνιάσει δολοφονίες και θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 12 Φεβρουαρίου

Στο ρόλο της Κλαρίς πρωταγωνιστεί η Ρεμπέκα Μπριντς (The Originals, Pretty Little Liars) και η ιστορία διαδραματίζεται το 1993. Δημιουργoί της σειράς είναι οι Αλεξ Κούρτσμαν (Transformers, Star Trek) και Τζένι Λούμετ (Rachel Getting Married), οι οποίοι δήλωσαν ότι ενώ θα σεβαστούν πολύ τον τόνο που έδωσε ο Τζόναθαν Ντέμι στη «Σιωπή των Αμνών», αλλά δεν θα κάνουν ένα copy cut της ταινίας.

