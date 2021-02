ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Παρελθόν από τη Lucasfilm και τη σειρά «The Mandalorian» αποτελεί η Gina Carano, μετά από λαϊκή απαίτηση του κόσμου στα social media και φυσικά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην εταιρεία παραγωγής η σωρεία αμφιλεγόμενων σχολίων που έκανε στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός που υποδύεται την Cara Dune στο σύμπαν του Star Wars έκανε αναρτήσεις στα social media που προσβάλουν την θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα ανθρώπων, ενώ αμφισβητούν ιστορικά γεγονότα, όπως το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, ανάρτηση η οποία αποδείχτηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η στάση της ηθοποιού προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών του Twitter, που μέσω του hashtag #FireGinaCarano ζήτησαν από Disney Plus και Lucasfilm να της δείξουν την πόρτα της εξόδου, όπως και έγινε.

Ποια είναι όμως η τόσο αμφιλεγόμενη Gina Carano;

Η Gina γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1982 στο Ντάλας του Τέξας. Είναι η κόρη της Dana Joy και του πρώην παίκτη του NFL, Glenn Carano που έπαιξε για τους Dallas Cowboys από το 1977 έως το 1983. Η Dana και η Glenn είναι επίσης γονείς των δύο αδελφών της, της Kasey και της Christi. Η Gina μετακόμισε αργότερα στο Λας Βέγκας, με την οικογένειά της και αποφοίτησε από το λύκειο εκεί.

Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, η Gina ήταν αθλήτρια των MMA (Μικτών Πολεμικών Τεχνών) όπου θεωρείται και από τις κορυφαίες. Μάλιστα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες της κέρδισε την Cris Cyborg το 2009 στο Strikeforce: Carano εναντίον του Cyborg. Η ιστορική στιγμή σηματοδότησε την πρώτη φορά που δύο γυναίκες πρωτοστάτησαν σε έναν μεγάλο αγώνα MMA, με την Gina να σπάει τα ρεκόρ βαθμολογίας. Η ηθοποιός- αθλήτρια αγωνίστηκε επίσης στο EliteXS.

Από τα ρινγκ στα κινηματογραφικά σετ

Τα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ τα έκανε συμμετέχοντας στο αθυρόστομο και αυτοσαρκαστικό όνειρο ζωής του Ryan Reynolds, το Deadpool. Οι θαυμαστές της Marvel την θυμούνται ως την σκληρή και αποτελεσματική Angel Dust μέλος της ομάδας Morlocks με υπεράνθρωπη δύναμη και μαχητικές ικανότητες, στις δύο ταινίες του Deadpool. Μάλιστα η ίδια είχε αναφέρει για την συμμετοχή της στο blockbuster της Marvel «Ο χαρακτήρας μου είναι μεγάλος, δυνατός και σιωπηλός. Δεν έχει πολλά να πει. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτού του project. Δεν ήξερα την ιστορία του Deadpool από πριν, αλλά ήταν πολύ ωραίο να είμαι μέρος μιας ταινίας τέτοιου επιπέδου και να βλέπω ότι κάτι τόσο καλό συμβαίνει στον Ryan, επειδή είναι πραγματικά ένας από τους ωραιότερους ηθοποιούς που έχω γνωρίσει ποτέ».

Το 2013 την είδαμε και στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Fast & Furious 6» στο ρόλο της Riley Hicks, όπου και πρωταγωνιστούσε δίπλα σε ονόματα όπως: Michelle Rodriguez, Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Ludacris και The Rock.

Ωστόσο ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα της και την «ανάγκασε» να εγκαταλείψει για την ώρα τα ρινγκ ήταν αυτός της Cara Dune στο «Mandalorian», την δημοφιλή σειρά που προέρχεται από τη μυθολογία του Star Wars και την υπογράφει ο Τζον Φαβρό. Σε αυτό το «διαστημικό western» η ηθοποιός θα συναντήσει τον Mando, που υποδύεται ο Πέδρο Πασκάλ, και τον Baby Yoda σε μία περιπλάνηση στα πέρατα κόσμου και των πλανητών προκειμένου ο Baby Yoda να φτάσει ασφαλής στους Τζεντάι. Το «Mandalorian» όπως και οι ερμηνείες όλων των ηθοποιών έλαβαν διθυραμβικές κριτικές. Η λατρεία για την σειρά οδήγησε την Disney+ στην δημιουργία δύο νέων σειρών Star Wars, και δύο spinoffs της σειράς The Mandalorian, με τις ονομασίες Rangers of the New Republic και Ahsoka.

Η απόλυση για τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις

Ωστόσο, η Gina Carano από ότι έγινε γνωστό δεν θα συμμετέχει σε καμία παραγωγή της Disney Plus και της Lucasfilm μετά τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις της. Για τους Εβραίους, η Gina Carano έγραψε μεταξύ άλλων πως «ξυλοκοπήθηκαν στους δρόμους, όχι από τους Ναζί στρατιώτες, αλλά από τους γείτονές τους», προσθέτοντας δε, πως «οι Ναζί δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες Εβραίους στον δρόμο, η κυβέρνηση έκανε τους γείτοντές τους να τους μισούν επειδή ήταν Εβραίοι».

Αυτή βέβαια δεν ήταν η μοναδική ανάρτηση της ηθοποιού που προκάλεσε την οργή του κοινού και εν τέλει έφερε την απόλυσή της. Πρόσφατα ανέβασε μία φωτογραφία με έναν άνθρωπο που έχει καλυμμένο το πρόσωπο και το κεφάλι του με μάσκες, γράφοντας «την ίδια ώρα στην Καλιφόρνια», υπονοώντας της έλλειψη χρησιμότητας της μάσκας σαν μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Να σημειωθεί τέλος, ότι η Carano είχε προκαλέσει σοσιαλομιντιακή αντίδραση και τον περασμένο Νοέμβριο, την περίοδο των εκλογών στις ΗΠΑ δηλαδή, όταν έκανε λόγο για απάτη στην ψηφοφορία εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, διαδίδοντας ξανά ψευδείς πληροφορίες για τη χρήση της μάσκας.

Έχοντας κλείσει λοιπόν για τα καλά την πόρτα της κινηματογραφικής βιομηχανίας – τουλάχιστον αυτή των κολοσσών Disney Plus και Lucasfilm- είναι πολύ πιθανό η Carano να σκέφτεται την επιστροφή της στις ΜΜΑ, το άθλημα που την ανέδειξε εξ 'αρχής. Ό,τι και να αποφασίσει, καλό θα είναι από εδώ και πέρα να φιλτράρει πριν ποστάρει. Είδαμε και τι έπαθε ο αγαπημένος της Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα...

