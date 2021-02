To Amazon Prime Video ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά η οποία θα βασίζεται στην υπόθεση του φιλμ Mr. & Mrs. Smith που κυκλοφόρησε το 2005, με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί.

Τη δημιουργία τη σειράς έχουν αναλάβει οι Ντόναλντ Γκλόβερ και Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ , οι οποίοι θα είναι και οι πρωταγωνιστές.

«Ο Ντόναλντ Γκλόβερ και η Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ είναι δύο από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι πραγματικά ένα όνειρο για εμάς, όπως θα είναι και για το παγκόσμιο κοινό μας, να συνεργαστούμε με αυτά τα δύο ταλέντα στη δημιουργική ομάδα μας», δήλωσε η Jennifer Salke, επικεφαλής των Amazon Studios.

.@donaldglover + Phoebe Waller-Bridge = Mr. & Mrs. Smith

But what does that really mean?? Drop your conspiracy theories below. pic.twitter.com/sWZXpWpYnM

— Prime Video (@PrimeVideo) February 12, 2021