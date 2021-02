ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η διάσημη ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα post-apocalyptic ταινία με τίτλο Siccità.

Σκηνοθέτης του φιλμ που έχει ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στη Ρώμη, είναι ο Paolo Giordano (Human Capital, Like Crazy) και το σενάριο υπογράφει ο Paolo Giordano (We Are Who We Are) μαζί με τους Francesca Archibugi (The Leisure Seeker) και Francesco Piccolo (My Brilliant Friend).

Η ταινία ακολουθεί κάποιους ανθρώπους από διάφορα κοινωνικά στρώματα που συνδέονται με μια τραγική ιστορία και ο καθένας αναζητά τη λύτρωσή του.

Στο καστ θα δούμε επίσης τους ηθοποιούς Sara Serraiocco (Counterpart) και Silvio Orlando (The Young Pope), ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

