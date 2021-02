Το Netflix ετοιμάζει spinoff τηλεοπτική σειρά για την Οικογένεια Άνταμς και μάλιστα θα τη σκηνοθετήσει ο Τιμ Μπάρτον.

Ο Τιμ Μπάρτον θα είναι ο σκηνοθέτης αλλά και ο εκτελεστικός παραγωγός μιας νέας σειράς του Netflix, η οποία θα ονομάζει «Wednesday» και θα βασίζεται στην κόρη της θρυλικής οικογένειας Άνταμς. Όπως μάθαμε μέσα από το Variety, το project βρίσκεται στα σκαριά μήνες τώρα και πλέον μάθαμε ότι η δημοφιλή streaming πλατφόρμα αγόρασε τα δικαιώματα για να φέρει οκτώ επεισόδια στη μικρή μας οθόνη.

Η υπόθεση θα επικεντρωθεί στη μικρή Wednesday που μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις δυνάμεις της στην Ακαδημία Nevermore, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσει να λύσει ένα μυστήριο, στο οποίο εμπλέκεται και η οικογένειά της.

Η live-action σειρά θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια και δεν αποκλείεται αν πάει καλά να λάβει το πράσινο φως και για συνέχεια. Προς το παρόν έχει κυκλοφορήσει μόνο η αφίσα του «Wednesday» και το Netflix θα μας μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021