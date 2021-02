Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο σκηνοθέτης (μέσω Variety), η ταινία θα φτάσει στις οθόνες των συνδρομητών του Netflix στις 21 Μαΐου 2021.

Η ταινία θα ακολουθεί μία ομάδα μισθοφόρων που «θα πάρουν το τελειωτικό ρίσκο: μετά από ένα ξέσπασμα από ζόμπι θα ορμήσουν σε μία ζώνη καραντίνας για να καταφέρουν τη μεγαλύτερη ληστεία που αποπειράθηκε ποτέ».

Πρωταγωνιστές είναι οι Dave Bautista ως Scott Ward, Ella Purnell ως Kate Ward, Ana de la Reguera ως Cruz, Garret Dillahunt ως Frank Peters, Raúl Castillo ως Mikey Guzman, Omari Hardwick ως Vanderohe, Tig Notaro ως Marianne Peters, Nora Arnezeder ως Lily, Matthias Schweighöfer ως Ludwig Dieter, Samantha Win ως Chambers, Theo Rossi ως Burt Cummings, Huma Qureshi ως Geeta, Hiroyuki Sanada ως Hunter Bly και Richard Cetrone ως Zeus.

Survivors take all. #ArmyOfTheDead on @Netflix May 21.

Teaser this Thursday. pic.twitter.com/sIgDoz6rmz

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 21, 2021