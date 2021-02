ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Tο lockdown θέλει καλοπέραση και επειδή κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο μισό του Μαρτίου θα μας βρει στο σπίτι, το Netflix έχει ετοιμάσει πλούσιο νέο περιεχόμενο για τους fans του binge watching. Μια ματιά στις παρακάτω επιλογές είναι το λιγότερο παρηγορητική, αφού οι νέες ταινίες και σειρές που θα είναι διαθέσιμες εντός Μάρτη στην πλατφόρμα streaming καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Οι νέες σειρές/νέες σεζόν

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΣΠΙΤΙ/ THE HOUSEBOAT

Οι μουσικοί και φίλοι Φιν Κλίμαν και Όλι Σουλτς προσπαθούν επί δύο δύσκολα χρόνια να επαναφέρουν το σπίτι του τραγουδιστή Γκούντερ Γκάμπριελ στην παλιά αίγλη του.

Έρχεται 9 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - ΓΑΜΟΣ Η ΔΑΝΕΙΟ/ MARRIAGE OR MORTGAGE

Μια διοργανώτρια γάμων και μια μεσίτρια διαγωνίζονται για την καρδιά και το πορτοφόλι των μελλόνυμφων. Θα διαλέξουν παραμυθένιο γάμο ή το σπίτι των ονείρων τους;

Έρχεται 10 Μαρτίου

ΜΕΡΟΣ 3 - Α.Τ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ/ PARADISE PD

Οι όχι και τόσο έντιμοι αστυνομικοί του Παραδείσου μπλέκονται σε εκβιασμό σκύλων, κλοπή σπέρματος, εκφοβισμό καταστημάτων ντόνατς και πολλά ακόμη φρικαλέα εγκλήματα.

Έρχεται 12 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ/ THE LOST PIRATE KINGDOM

Σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, οι πραγματικοί πειρατές της Καραϊβικής λεηλατούν βίαια τα πλούτη του κόσμου και χτίζουν μια παραδόξως ισόνομη δημοκρατία.

Έρχεται 15 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - DEALER/ DEALER (Caïd)

Σε αυτήν τη ρεαλιστική σειρά με αμοντάριστο υλικό, τα αίματα ανάβουν όταν δύο δημιουργοί προσπαθούν να γυρίσουν το βιντεοκλίπ ενός ράπερ σε μια περιοχή με συμμορίες.

Έρχεται 10 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - SKY ROJO/ SKY ROJO

Τρέχοντας να ξεφύγουν από τον νταβατζή τους, τρεις γυναίκες ξεκινούν ένα άγριο και τρελό ταξίδι αναζητώντας την ελευθερία. Από τους δημιουργούς του "Η Τέλεια Ληστεία".

Έρχεται 19 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΣΑΡΑ;/ WHO KILLED SARA?

Μετά από 18 χρόνια στη φυλακή, ο Άλεξ εκδικείται την οικογένεια Λαζκάνο που, για να διαφυλάξει την υπόληψή της, τον παγίδευσε για τον φόνο της αδελφής του, της Σάρα.

Έρχεται 24 Μαρτίου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ - ΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΕΪΚΕΡ/ THE IRREGULARS

Στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, μια ομάδα απροσάρμοστων εργάζεται για την επίλυση υπερφυσικών εγκλημάτων, για λογαριασμό του Δρα Γουάτσον και του ασύλληπτου Σέρλοκ Χολμς.

Έρχεται 26 Μαρτίου

Πρωτότυπες Ταινίες

MOXIE: ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΤΣΑΓΑΝΟ/ MOXIE

Αντλώντας έμπνευση από το επαναστατικό παρελθόν της μαμάς της και από μια νέα φίλη, μια ντροπαλή δεκαεξάχρονη φτιάχνει ανώνυμα ένα περιοδικό που τα βάζει με τον σεξισμό.

Έρχεται 3 Μαρτίου

Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΑΙ/ YES DAY

Δύο γονείς αποφασίζουν επιτέλους να πουν "ναι" στις πιο τρελές απαιτήσεις των παιδιών τους —μέχρι ένα όριο βέβαια— και ζουν μια μέρα με αχαλίνωτη πλάκα και περιπέτειες.

Έρχεται 12 Μαρτίου

SIMPLY BLACK/ SIMPLY BLACK

Ο Ζαν-Πασκάλ Ζαντί μελετά τις φυλετικές διακρίσεις και την ταυτότητά του ως μαύρου της Γαλλίας σε αυτό το σατιρικό ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχει και ο Φαρί.

Έρχεται 17 Μαρτίου

ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ/ A WEEK AWAY

Σ' αυτό το ευχάριστο μιούζικαλ, ένας προβληματικός έφηβος πηγαίνει σε μια θερινή κατασκήνωση και βρίσκει αναπάντεχα τον έρωτα, φίλους κι ένα μέρος όπου ανήκει.

Έρχεται 26 Μαρτίου

Η ΦΡΟΥΡΟΣ/ SENTINELLE

Αφού επιστρέφει σπίτι μετά από μια τραυματική αποστολή, μία Γαλλίδα στρατιώτης χρησιμοποιεί τις φονικές δεξιότητές της και κυνηγά αυτόν που επιτέθηκε στην αδερφή της.

Έρχεται 5 Μαρτίου

Η ΣΥΝΑΞΗ/ COVEN OF SISTERS

Χώρα των Βάσκων, 1609. Προκειμένου να αναβάλει την εκτέλεσή της, μια ομάδα γυναικών που κατηγορείται για μαγεία παρασύρει τον ανακριτή της να δει το Σάββατο των μαγισσών.

Έρχεται 11 Μαρτίου

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΖΩΕΣ/ PAPER LIVES

Στην Κωνσταντινούπολη, ο εργάτης σε αποθήκη αποβλήτων Μεχμέτ παίρνει υπό την προστασία του ένα αγόρι και σύντομα θα αντιμετωπίσει τη δική του τραυματική παιδική ηλικία.

Έρχεται 12 Μαρτίου

BAD TRIP/ BAD TRIP

Σε μια κωμωδία με κρυφή κάμερα από τον παραγωγό του "Bad Grandpa", δυο φίλοι ξεκινούν με το αμάξι ένα ταξίδι γεμάτο φάρσες που σπέρνουν το χάος σε καθημερινούς ανθρώπους.

Έρχεται 26 Μαρτίου

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ

BIGGIE: I GOT A STORY TO TELL/ BIGGIE: I GOT A STORY TO TELL

Με σπάνιο οπτικό υλικό και εκ βαθέων συνεντεύξεις, αυτό το ντοκιμαντέρ τιμά τη ζωή του Notorious B.I.G. και την πορεία του, που από απατεώνας έγινε βασιλιάς της ραπ.

Έρχεται 1 Μαρτίου

ΦΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΡΜΟΝΩΝ/ MURDER AMONG THE MORMONS

Οι ριψοκίνδυνες απάτες μιας ιδιοφυΐας γίνονται φονικές —και κλονίζουν συθέμελα μια παγκόσμια εκκλησία— σε αυτήν τη συγκλονιστική ιστορία αληθινού εγκλήματος.

Έρχεται 3 Μαρτίου

Η ΝΕΒΕΝΚΑ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ/ NEVENKA: BREAKING THE SILENCE

Ένα ντοκιμαντέρ που εξετάζει την ιστορική αγωγή του 2001 στην Ισπανία, από τη δημοτική σύμβουλο Νεβένκα Φερνάντες στον δήμαρχο Ισμαέλ Άλβαρεθ για σεξουαλική παρενόχληση.

Έρχεται 5 Μαρτίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΜΠΑΣΚΕΤ/ LAST CHANCE U: BASKETBALL

Η "Τελευταία Ευκαιρία" κατεβαίνει στα παρκέ του Ανατολικού Λος Άντζελες, όπου ένας προπονητής με ισχυρές πεποιθήσεις καθοδηγεί νεαρούς που θέλουν να δείξουν τι αξίζουν.

Έρχεται 10 Μαρτίου

OPERATION VARSITY BLUES: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ/ OPERATION VARSITY BLUES: THE COLLEGE ADMISSIONS SCANDAL

Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά με αναπαραστάσεις τον εγκέφαλο πίσω από την απάτη με την παράτυπη εισαγωγή παιδιών πλουσίων και διασήμων σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Έρχεται 17 Μαρτίου

SEASPIRACY: ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/ SEASPIRACY

Ένας παθιασμένος με τους ωκεανούς σκηνοθέτης αποφασίζει να καταγράψει την καταστροφή που προκαλούν οι άνθρωποι στα θαλάσσια είδη και αποκαλύπτει μια παγκόσμια συνωμοσία.

Έρχεται 24 Μαρτίου

