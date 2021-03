ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κλείνοντας σχεδόν ένα χρόνο καραντίνας -με ό,τι συνεπάγεται αυτό- η κωμωδία και το γέλιο δείχνει να είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο αυτές τις ημέρες. Ασφαλώς και ξέρουμε ότι οι παλιές σταθερές αξίες όπως Φιλαράκια, How I met your Mother και The Big Bang Theory στριμάρουν στο Netflix και είναι πάντα εκεί για εμάς, για να μας φτιάξουν την διάθεση. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές, παλιές και καινούριες, ορίτζιναλ και αγοράσμενες από την πλατφόρμα κωμικές σειρές, που περιμένουν να πατήσουμε το play και να ξεχάσουμε λίγο τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε.

Brooklyn Nine-Nine

Η ζωή και οι περιπέτειες ενός αστυνομικού τμήματος στην Νέα Υόρκη, όπου όλοι, μα όλοι εκεί μέσα είναι απίθανοι -στα όρια του σουρεάλ- τύποι. Από τον ανώριμο Ντετέκτιβ Τζέικ και την οριακά ψυχοπαθή Ρόζα μέχρι τον αδιανόητα ανέκφραστο Διοικητή Χολτ, το Brooklyn Nine-Nine έχει ένα σφιχτοδεμένο κωμικό γράψιμο που μπλέκει δράση και απολαυστικές pop culture αναφορές. Στο μικρόκοσμο ενός αστυνομικού τμήματος εργάζονται ένας γκέι Αφροαμερικανός διοικητή, δύο ­Νοτιοαμερικανίδες αστυνομικίνες, ένας Εβραίος και άλλοι συνθέτοντας το αντιρατσιστικό, αντισεξιστικό και αντιομοφοβικό μωσαϊκό μιας γενικά διχασμένης χώρας Επιπλέον ένα από τα πλεονεκτήματα της είναι ότι σχολιάζει πολύ εύστοχα και με αιχμηρό ενίοτε ύφος θέματα της επικαιρότητας επομένως εκτός από αγνή άφιλτρη διασκέδαση μετατρέπει τις κοφτερές ατάκες σε διαπεραστική χιουμοριστική δύναμη που ενεργοποιεί τις ενδορφίνες του θεατή.

The Kominsky method

Ο ηθοποιός Sandy Kominsky -που τον υποδύεται ο εξαιρετικός Μάικλ Ντάγκλας- βιώνει μια δόξα που έχει περάσει ανεπιστρεπτί και μαζί με αυτή τις αλλαγές στο σώμα, την ψυχολογία, το μυαλό του καθώς προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τον ανελέητο χρόνο. Παράλληλα διδάσκει υποκριτική στη δική του σχολή την προσωπική του μέθοδο και ταλαιπωρεί -όσο μπορεί- τους μαθητές του. Ο καλύτερός του φίλος που τον υποδύεται ο Άλαν Άρκιν, μαθαίνει ότι χάνει την σύζυγό του από καρκίνο και συντρίβεται. Οι δυο φίλοι αρχίζουν να περνούν μαζί περισσότερο χρόνο και να ανακαλύπτουν από την αρχή τις χαρές της ζωής. Το χιούμορ είναι απίστευτο και περιέχει κυρίως αυτοσαρκασμό αλλά και ξεχωριστές κινηματογραφικές και λογοτεχνικές αναφορές που βάζουν σε σκέψη τον τηλεθεατή. Το The Kominsky method είναι από μόνο του ένα μάθημα ζωής και δημιουργικής σκέψης που μας υπενθυμίζει πως η ζωή -τελικά- δεν σταματάει ποτέ πριν την ώρα της.

Grace and Frankie

Με πρωταγωνίστριες τις Τζέιν Φόντα και Λίλι Τόμλιν, η σειρά παρακολουθεί τη ζωή των Grace και Frankie, δύο γυναικών στα 70, παντρεμένων παλιά με δυο κολλητούς που μην συμπαθώντας η μια την άλλη, βρίσκονται καλεσμένες σε ένα δείπνο όπου σκάει η αναπάντεχη βόμβα από τους συζύγους τους: ο Σολ και ο Ρόμπερτ είναι ερωτευμένοι και σχεδιάζουν να παντρευτούν. Οι δυο τους σοκαρισμένες από την αποκάλυψη αποφασίζουν να μείνουν στο κοινό εξοχικό τους σπίτι, γεγονός που θα δοκιμάσει τη φιλία τους. Μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, αιχμηρό χιούμορ και μεγαλεπήβολα επιχειρηματικά σχέδια είναι η συνταγή για να ξεπεράσουν το σοκ και να βρουν τον εαυτό τους ξανά. Οι δύο εξαιρετικές ηθοποιοί δίνουν αναμενόμενα ρεσιτάλ ερμηνείας, ίσως στους πιο απολαυστικούς ρόλους της καριέρας τους, με ένα στόρι ασυνήθιστο αλλά υπερβολικά fun που προέρχεται από τους δημιουργούς των «Friends».



Good Place

Έχεις σκεφτεί ποτέ αν υπάρχει η μεταθανάτια ζωή και τι θα γίνει όταν πεθάνεις (μια ωραία σκέψη για αυτή την ζοφερή εποχή που ζούμε); Το The Good Place θα σου παρουσιάσει μια αλλιώτικη -εξαιρετικά αστεία- εκδοχή μεταθανάτιας ζωής. Όλα ξεκινούν όταν η Eleanor Shellstrop που την υποδύεται η μπριόζα Kristen Bell πεθαίνει και καταφθάνει στον Παράδεισο, όμως γρήγορα διαπιστώνει πως βρίσκεται εκεί χάρη σε κάποιο γραφειοκρατικό λάθος, αφού στη πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι η αρχηγός της κόλασης. Οπότε προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τους γύρω της κι έτσι αναγκάζεται να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Πρόκειται για ένα πνευματώδες ενήλικο παραμύθι, που έχει αιχμηρές ατάκες, μαύρο χιούμορ και αρκετές ανατροπές, ενώ ταυτόχρονα έχει κι ένα δεύτερο επίπεδο αφού τα ηθικά όρια των ηρώων δοκιμάζονται σε κάθε επεισόδιο.

