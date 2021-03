ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Απατεώνας, δολοφόνος ή ένα άπιαστο ερπετό; Μία καθηλωτική μίνι σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα έρχεται σύντομα στις οθόνες μας. Το Netflix συνεχίζει να επενδύει σε πραγματικές υποθέσεις και γι’ αυτό το λόγο έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας το trailer από το The Serpent.

Πρόκειται για μία μίνι σειρά-θρίλερ εμπνευσμένη από μια υπόθεση που έλαβε χώρα στα 70s με την χίπικη κουλτούρα σε πρώτο πλάνο και αρκετά vibes από το Catch Me If You Can και το Zodiac.

Σε οκτώ επεισόδια συνολικά και με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα, Tahar Rahim (The Mauritanian) θα παρακολουθήσουμε την όχι τόσο γνωστή ζωή του Charles Sobhraj του κατά συρροή απατεώνα και το απίστευτο κυνηγητό των αρχών για να τον συλλάβουν, καθώς έγινε ένας από τους πιο καταζητούμενους ανθρώπους της Interpol.

O Charles Sobhraj, βασικός ύποπτος σε μια σειρά ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών τουλάχιστον 20 ταξιδιωτών στην Ινδία, την Ταϊλάνδη και το Νεπάλ από το 1975 ως το 1976, ήταν ο πιο σημαντικός καταζητούμενος της Interpol με πολλά εντάλματα σύλληψης να εκκρεμούν εναντίον του σε διάφορες χώρες.

Το The Serpent θα προβληθεί μέσα από το Netflix στις 2 Απριλίου.

