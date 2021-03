Ο Don Mancini, «πατέρας» του Chucky που είχε φτιάξει και την original «Child’s Play» ταινία στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η κούκλα με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά και το ακόμη πιο χαρακτηριστικό αιμοβόρικο βλέμμα, ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο Chucky.

Ο Mancini έχει δηλώσει ότι «η σειρά θα έχει φρέσκια ματιά και θα μας βοηθήσει να κοιτάξουμε βαθύτερα τον χαρακτήρα του Chucky. Αυτό το βάθος μπορεί να στο προσφέρει καλύτερα μία τηλεοπτική σειρά, αλλά θα προσπαθήσουμε ταυτόχρονα να μείνουμε κοντά στην αρχική βερσιόν που τρομοκρατεί το κοινό εδώ και τρεις δεκαετίες».

H τηλεοπτική σειρά Chucky αποτελεί συμπαραγωγή των δικτύων USA Network και SYFY και σκοπός της παραγωγής είναι να κυκλοφορήσει εντός της χρονιάς.

Αναφορικά με το καστ, οι ηθοποιοί που θα συμμετέχουν στη νέα σειρά είναι οι Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Alyvia Alyn Lind (Daybreak), Devon Sawa (Final Destination) και Björgvin Arnarson (The Seventh Day), ενώ η Jennifer Tilly θα επιστρέψει στον ρόλο της Tiffany Valentine που είχε στις ταινίες. Ο Brad Dourif, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του σε όλες τις πρωτότυπες ταινίες, επιστρέφει για να «ξαναζωντανέψει» τη σατανική κούκλα.

