ΜΟΥΣΙΚΗ

Μετά τον Φρέντι Μέρκιουρι και τον Έλτον Τζον, ένας ακόμη Βρετανός μουσικός πρόκειται να αποκτήσει κινηματογραφική βιογραφία. Η ταινία για τη ζωή του Μπόι Τζορτζ έχει ήδη ανατεθεί στον Σάσα Τζερβέισι, που θα τη γράψει και θα τη σκηνοθετήσει, και ο 58χρονος σήμερα τραγουδιστής έχει ήδη μια προτίμηση για τον ηθοποιό που θα τον υποδυθεί.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αυστραλίας, ο Μπόι Τζορτζ δήλωσε ότι «μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις ήταν η Σόφι Τέρνερ», δηλαδή η Σάνσα του «Game of Thrones» (και η Τζιν Γκρέι των X-Men»). «Νομίζω ότι η επιλογή αυτή θα αναστατώσει κάποιους, κάτι που μου αρέσει. Θα πουν “δεν μπορεί να σε υποδυθεί, είναι γυναίκα”, αλλά όταν ήμουν 17 ετών θα ήθελα πολύ να ήμουν εκείνη».

Η Τέρνερ, πάντως, απάντησε ήδη μέσω Twitter ότι θέλει και με το παραπάνω:

Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν πολύ, αν θυμηθείτε τον τραγουδιστή στις εποχές των Culture Club και του «Do You Really Want To Hurt Me»