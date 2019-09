Από το thrash metal στην Αρίθα Φράνκλιν - Τα μουσικά ραντεβού στις Νύχτες Πρεμιέρας (vids)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Murder in the First Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal

Metallica, Slayer, Megadeth, Exodus, Testament, Possessed, Death Angel είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που παρελαύνουν σε ένα φιλμ το οποίο βουτάει στο παρελθόν και τη γέννηση μιας σκηνής που σημάδεψε όσο ελάχιστες τον σκληρό ήχο. Από τα φανζίν και την ανταλλαγή κασετών μέχρι τις επεισοδιακές συναυλίες, τον αναβρασμό των 80s και την παγκόσμια καταξίωση, αυτό είναι το απόλυτο ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Bay Area thrash metal.

Πότε: 19/9, 22.00, Odeon Όπερα 1 - 21/9, 19.00, Odeon Όπερα 2