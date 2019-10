ΜΟΥΣΙΚΗ

Μπορεί η έκτη σεζόν του «Peaky Blinders» να είναι πολύ μακριά ακόμη (καθώς μόλις αυτόν το μήνα είδαμε την πέμπτη στο Netflix), αλλά σύντομα θα έχουμε κάτι που θα κάνει την αναμονή πιο υποφερτή. Κάτι που το ζητούσαμε χρόνια και επιτέλους θα κυκλοφορήσει επίσημα.

Πρόκειται για το σάουντρακ της σειράς, που είναι με διαφορά ό,τι πιο δυνατό έχει ακουστεί ποτέ στην τηλεόραση. Θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου σε διπλό CD, τριπλό βινύλιο και digital download και περιλαμβάνει πολύ Nick Cave, The White Stripes, Radiohead, Arctic Monkeys, Joy Division, The Last Shadow Puppets, Queens of the Stone Age, Black Sabbath, David Bowie, Laura Marling, Foals, Anna Calvi… θέλετε κι άλλους;

Ένα από τα highlights είναι σίγουρα η διασκευή του τραγουδιού των τίτλων της σειράς, του «Red Right Hand» του Nick Cave από την PJ Harvey, που γίνεται διαθέσιμο για πρώτη φορά. Ακούστε το εδώ:

Ανάμεσα στα τραγούδια παρεμβάλλονται ηχητικά κλιπ με διαλόγους από τη σειρά (στο δρόμο που χάραξε ο μεγάλος Κουέντιν Ταραντίνο), ενώ η έκδοση CD θα περιλαμβάνει βιβλιαράκι 32 σελίδων με φωτογραφίες από τα γυρίσματα, σχετικό ρεπορτάζ του Guardian, ατάκες των ηθοποιών και συνέντευξη με την ενδυματολόγο Άλισον ΜακΚος.

Αναλυτικά, το tracklist του CD έχει ως εξής:

CD1

Tommy: ‘It’s Not A Good Idea…’ Nick Cave And The Bad Seeds – Red Right Hand The White Stripes – St James Infirmary Blues Truce – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 1 (Score) Tommy: ‘Right I Have Bought You Hear Today…’ Dan Auerbach – The Prowl Polly: ‘There’s Only One Thing…’ Jack White – Love Is Blindness PJ Harvey – To Bring You My Love Alfie: ‘I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things…’ Black Rebel Motorcycle Club – River Styx Post Irish Meeting – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 2 (Score) PJ Harvey – Red Right Hand Laura Marling – What He Wrote Arthur: ‘Do You Wanna Tell ‘Em…’ Royal Blood – Come On Over Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? Tommy: ‘I Love You…’ Nick Cave And The Bad Seeds – Breathless Radiohead – You And Whose Army? Polly: ‘A Woman Of Substance…’ PJ Harvey – This Is Love Sons – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 3 (Score) Tommy: ‘You Can Change What You Do…’ Queens Of The Stone Age – Burn The Witch The Last Shadow Puppets – Bad Habits David Bowie – Lazarus

CD2

Tommy: ‘Sex, Freedom, Whiskey Sours…’ Savages – Adore Nick Cave And The Bad Seeds – The Mercy Seat (Live From KCRW) Rachel Unthank & The Winterset – I Wish Ballad Of Polly Gray – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 4 (Score) Tommy: ‘I’m Not A Traitor To My Class…’ Frank Carter And The Rattlesnakes – Devil Inside Me Foals – Snake Oil Polly: ‘It’s In Our Gypsy Blood…’ Radiohead – Pyramid Song Laura Marling – A Hard Rain’s A-Gonna Fall Ada: ‘So, Tommy Shelby, MP…’ Black Sabbath – The Wizard Anna Calvi – Papi Pacify Joy Division – Atmosphere Tommy: ‘You Need To Understand…’ Anna Calvi – You’re Not God Arthur: ‘There’s A Bentley Outside…’ Jehnny Beth – I’m The Man Idles – Never Fight A Man With A Perm Tommy: ‘I Will Continue…’ Richard Hawley – Ballad Of A Thin Man

Και για τους μερακλήδες που θέλουν το traclist των τριών βινυλίων:

LP1 – Side A

Tommy: ‘It’s Not A Good Idea…’ Nick Cave And The Bad Seeds – Red Right Hand The White Stripes – St James Infirmary Blues Truce – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 1 (Score) Tommy: ‘Right I Have Bought You Hear Today…’ Dan Auerbach – The Prowl Polly: ‘There’s Only One Thing…’ Jack White – Love Is Blindness PJ Harvey – To Bring You My Love

LP1 – Side B

Alfie: ‘I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things…’ Black Rebel Motorcycle – River Styx Post Irish Meeting – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 2 (Score) PJ Harvey – Red Right Hand Laura Marling – What He Wrote Arthur: ‘Do You Wanna Tell ‘Em…’ Royal Blood – Come On Over Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

LP2 – Side A

Tommy: ‘I Love You…’ Nick Cave And The Bad Seeds – Breathless Radiohead – You And Whose Army? Polly: ‘A Woman Of Substance…’ PJ Harvey – This Is Love Sons – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 3 (Score) Tommy: ‘You Can Change What You Do…’ Queens Of The Stone Age – Burn The Witch The Last Shadow Puppets – Bad Habits David Bowie – Lazarus

LP2 – Side B

Tommy: ‘Sex, Freedom, Whiskey Sours…’ Savages – Adore Nick Cave And The Bad Seeds – The Mercy Seat (Live From KCRW) Rachel Unthank & The Winterset – I Wish Ballad Of Polly Gray – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 4 (Score) Tommy: ‘I’m Not A Traitor To My Class…’ Frank Carter And The Rattlesnakes – Devil Inside Me

LP3 – Side A

Foals – Snake Oil Polly: ‘It’s In Our Gypsy Blood…’ Radiohead – Pyramid Song Laura Marling – A Hard Rain’s A-Gonna Fall Ada: ‘So, Tommy Shelby, MP…’ Black Sabbath – The Wizard Anna Calvi – Papi Pacify

LP3 – Side B