ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε χθες τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Όσκαρ.

Στην Κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού (με την οποία θα ασχοληθούμε σε τούτες τις γραμμές) συναντάμε παλιούς γνώριμους αλλά και εκπλήξεις.

Έτσι, για ακόμα μια φορά ο βραβευμένος με Όσκαρ (για το τραγούδι του στο «Toy Story 3» το 2010) Ράντι Νιούμαν διεκδικεί το πολυπόθητο αγαλματίδιο για το «Toy Story 4», ακριβώς όπως και το ζευγάρι Ρόμπερτ και Κρίστεν Άντερσον-Λόπεζ με το «Into the Unknown» που ακούγεται στο «Frozen 2». Το ζευγάρι έχει αποσπάσει το Όσκαρ της εν λόγω κατηγορίας το 2013 για το κομμάτι τους στην πρώτη ταινία «Frozen» αλλά και για το τραγούδι τους στο «Coco» (2017).

Έκπληξη ωστόσο αποτελεί η υποψηφιότητα της Σίνθια Ερίβο η οποία εκτός από το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, διεκδικεί και εκείνο του Καλύτερου Τραγουδιού για την ταινία «Harriet».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για να είναι υποψήφιο ένα τραγούδι πρέπει να είναι πρωτότυπο, να έχει γραφεί δηλαδή ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας που ακούγεται. Δεν βραβεύονται τραγούδια που ήταν ήδη γνωστά πριν την προβολή της ταινίας ή ενσωματώνουν στοιχεία από παλιότερες συνθέσεις. Πέρσι το βραβείο απέσπασε το «A Star Is Born» από την ταινία «Shallow».

I’m Standing With You, Chrissy Metz

στίχοι και μουσική: Diane Warren

ταινία «Breakthrough»



I Can't Let You Throw Yourself Away, Randy Newman

στίχοι και μουσική: Randy Newman

ταινία «Toy Story 4»

(I'm Gonna) Love Me Again, Elton John-Taron Egerton

στίχοι: Bernie Taupin, μουσική: Elton John

ταινία «Rocketman»

Ιnto The Unknown, Idina Menzel, AURORA

στίχοι και μουσική:Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez

ταινία «Frozen 2»

Stand Up, Cynthia Erivo

στίχοι και μουσική: Joshuah Brian Campbell and Cynthia Erivo

ταινία «Harriet»