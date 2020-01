H Μπίλι Άιλις επιβεβαίωσε τις φήμες που την ήθελαν να γράφει και να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ «No Time to Die».

Η 18χρονη ποπ σταρ γεμάτη ενθουσιασμό έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter: «Μου φαίνεται τρελό ότι γίνομαι μέρος αυτής. Το να αναλάβω το τραγούδι των τίτλων μιας ταινίας που είναι κομμάτι μιας τόσο θρυλικής σειράς είναι τεράστια τιμή. Οι ταινίες Τζέιμς Μποντ είναι το πιο κουλ κινηματογραφικό franchise που έχει υπάρξει ποτέ. Είμαι ακόμα σοκαρισμένη».

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s

