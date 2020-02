ΜΟΥΣΙΚΗ

Πίσω στο 2003, ο Eminem έγραψε ιστορία όταν το «Lose Yourself» από την ταινία «8 Mile» έγινε το πρώτο χιπ χοπ κομμάτι που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Τότε δεν είχε παραβρεθεί στην τελετή απονομής να το παραλάβει, καθώς δεν πίστευε ότι είχε πιθανότητες να κερδίσει. Χθες όμως στο Dolby Theater ξεσήκωσε το κοινό (κυριολεκτικά, είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι και τον χειροκροτούσαν) με μια εμφάνιση-έκπληξη και ερμηνεία του «Lose Yourself» επί σκηνής.

Ήταν ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά της βραδιάς, με το Dolby Theater να έχει γίνει φρούριο στη διάρκεια της πρόβας, για να μη διαρρεύσει η έκπληξη. Ο Έμινεμ ανέβηκε στη σκηνή μετά από την προβολή ενός βίντεο για τα βραβεία μοντάζ ήχου και μιξάζ ήχου, το οποίο τελείωνε με πλάνα από την ταινία «8 Mile» και με τον Μπαρτ Ρέινολντς, στην ταινία «Όταν Ξέσπασε η Βία», να λέει τη διάσημη ατάκα: «Sometimes you have to lose yourself before you can find anything» (Μερικές φορές πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου πριν μπορέσεις να βρεις οτιδήποτε).

Κάποιοι από το κοινό μέχρι να τελειώσει το τραγούδι είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους και χόρευαν, ενώ πολλοί θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Κάποιοι άλλοι πάντως έδειχναν μπερδεμένοι με το όλο σκηνικό, όπως η Ίντινα Μένζελ που η αντίδρασή της έγινε αμέσως viral.

Idina is VERY confused by this Eminem performance. #Oscars pic.twitter.com/2OSJrWCcs8 — Dave Quinn (@NineDaves) February 10, 2020

Ενώ και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έδειξε να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα...

Martin Scorsese and his daughter reacting to Eminem. You're welcome. pic.twitter.com/n4eMXf7DfZ — Steven Santos (@stevensantos) February 10, 2020

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις του κοινού στο ακόλουθο βίντεο:

a montage of crowd shots during Eminem's performance at the Oscars pic.twitter.com/6hEkeMfGgc — Mark (@tole_cover) February 10, 2020

Μετά την εμφάνισή του, ο Έμινεμ τουίταρε το βίντεο με τη νίκη του «Lose Yourself» το 2003 και την απονομή του Όσκαρ από την Μπάρμπρα Στρέισαντ, ευχαριστώντας την Ακαδημία που του έδωσε άλλη μία ευκαιρία.