Το ότι στο «Game of Thrones» πεθαίνει κόσμος και κοσμάκης το ξέρουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει έστω και 3-4 επεισόδια της σειράς. Αυτό που δεν ξέρουμε και πλέον έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε είναι πώς ακριβώς προκλήθηκε κάθε ένας από τους θανάτους της σειράς, το προφίλ των θυμάτων και μερικά πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Και αυτό χάρη στην επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στην επιθεώρηση Injury Epidemiology, με τίτλο «Death is certain, the time is not: Mortality and survival in Game of Thrones» (Ο θάνατος είναι σίγουρος, ο χρόνος όχι: Θνησιμότητα και επιβίωση στο Game of Thrones).

Το προφίλ των χαρακτήρων

Η μελέτη εξέτασε 330 χαρακτήρες που θεώρησε σημαντικούς. Δεν υπολόγισε τους μη ανθρώπινους χαρακτήρες (Λευκούς Οδοιπόρους και ζώα), εκείνους που εμφανίστηκαν μόνο σε flashbacks κι εκείνους που ήταν ήδη νεκροί όταν εμφανίστηκαν στην οθόνη. Δεν υπολογίστηκαν επίσης οι 100άδες κομπάρσοι που σκοτώθηκαν μαζικά σε μάχες.

Οι 237 (71,8%) ήταν άνδρες και 226 (68,6%) ήταν ταπεινής καταγωγής. Στην πρώτη σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους 101 χαρακτήρες (30,6%), στη δεύτερη 52 (15,8%), στην τρίτη 47 (14,2%), στην τέταρτη 36 (10,9%), στην πέμπτη 40 (12,1%), στην έκτη 48 (14,5%), στην έβδομη 7 (1,8%).

Το προφίλ των θανάτων

Από τους 330 χαρακτήρες, μέχρι το τέλος της είχαν πεθάνει περισσότεροι από τους μισούς, για την ακρίβεια 186 (56,4%). Η πλειοψηφία των θανάτων προήλθε από τραυματισμούς (137, 73,7%), κυρίως στην περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού, συμπεριλαμβανομένων 13 αποκεφαλισμών.

Από τους υπόλοιπους τρόπους θανάτου, 22 (11,8%) προήλθαν από εγκαύματα, 9 (4,8%) από δηλητηρίαση και μόλις 2 από φυσικά αίτια. Το 80,1% (147 θάνατοι) συνέβη εντός των συνόρων του Γουέστερος ενώ ο πιο συνηθισμένος τόπος θανάτου ήταν το σπίτι (56 θάνατοι, 30,4%).

Ενδιαφέροντα στατιστικά

Ο μέσος χρόνος ζωής των χαρακτήρων που πεθαίνουν στη σειρά είναι 28 ώρες και 48 λεπτά. Πρόκειται για τον χρόνο που έχει περάσει από την πρώτη εμφάνιση του χαρακτήρα μέχρι τον θάνατό του, ασχέτως από το αν ο εκείνος βρίσκεται ή όχι επί της οθόνης. Ο πιο σύντομος χρόνος ζωής ήταν μόλις 11 δευτερόλεπτα, και ο μεγαλύτερος 57 ώρες και 15 λεπτά. Η πιθανότητα να πεθάνει ένας χαρακτήρας μέσα σε μία ώρα από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά είναι περίπου 14%!

Οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες (μέσος χρόνος 24 ώρες έναντι 41,3 ωρών), το ίδιο και οι ταπεινής καταγωγής χαρακτήρες (19,1 ώρες μέσος χρόνος) έναντι των αριστοκρατικής καταγωγής (38 ώρες μέσος χρόνος). Ένα ακόμη ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι αυτοί που άλλαξαν πίστη σε οίκους της σειράς έζησαν περισσότερο από εκείνους που έμειναν πιστοί μέχρι τέλους (55,2 ώρες έναντι 24,3 ωρών).