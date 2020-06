ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η βιογραφική ταινία θα βασίζεται στο βιβλίο «Enzo Ferrari – The Man And The Machine».

Ο Χιου Τζάκμαν βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Έντσο Φεράρι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline.

Η νέα βιογραφική ταινία για τον Ιταλό ιδρυτή της Ferrari, θα είναι βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari – The Man And The Machine» και θα φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάικλ Μαν (The Aviator, The Insider). Το συγκεκριμένο φιλμ αποτελεί απωθημένο του Μαν εδώ και δύο δεκαετίες περίπου.

Ο ίδιος μάλιστα χρειάστηκε να επιμεληθεί εκ νέου το σενάριο της ταινίας, μετά το θάνατο του σεναριογράφου Τρόι Κένεντι Μάρτιν (The Italian Job).

Η ταινία τοποθετείται στο καλοκαίρι του 1957, λίγο μετά το θάνατο του Ντίνο Φεράρι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, νικημένος από μια σπάνια πάθηση (μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne). Παράλληλα, ο γάμος του Έντσο με την Λάουρα Ντομίνικα Γκαρέλο, και η εταιρεία του βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Την ίδια περίοδο ο Έντσο αποφασίσει η Scuderia Ferrari να συμμετέχει στον φημισμένο αγώνα των χιλίων μιλίων, Mille Miglia.

Τα γυρίσματα του φιλμ αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη σε Αγγλία και Ιρλανδία.