ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία «Once Upon a Time... in Hollywood» θα πωληθούν σε δημοπρασία μαζί με άλλα αναμνηστικά από κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ.

Η δημοπρασία θα διοργανωθεί από την Prop Store, εταιρεία που συγκεντρώνει κινηματογραφικά κοστούμια και σκηνικά με έδρα το Λονδίνο και το Λος Άντζελες, στις 26 και 27 Αυγούστου.

Ο Κλιφ Ρουθ, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Μπραντ Πιτ στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο οδηγεί ένα μπλε Volkswagen Karmann Ghia, το οποίο εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 20.000 - 30.000 ευρώ.



Volkswagen Karmann Ghia



Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο εμφανίζεται στην ταινία ως Ρικ Ντάλτον και το αυτοκίνητό του που οδηγεί σοφέρ είναι μία κίτρινη Cadillac Coupe de Ville, η οποία αναμένεται να πουληθεί 45.000 έως 55.000 ευρώ.



Cadillac Coupe de Ville



Στην ίδια δημοπρασία θα πουληθεί ένα κράνος που φορούσε ο Τομ Κρουζ στο Top Gun σε τιμή 50.000-70.000 δολάρια και τα γάντια του μποξ που χρησιμοποίησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Rocky στην τιμή των 12.000 - 16.000 δολαρίων.

Ένα μοντέλο μήκους 3.352 μέτρων του διαστημόπλοιου Nostromo από την ταινία Alien είναι το πιο ακριβό αντικείμενο της δημοπρασίας, καθώς η τιμή του εκτιμάται στα 300.000 έως 500.000 δολάρια, σύμφωνα με το Variety.