Διακοπές λειτουργίας στην πλατφόρμα του Netflix αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ σύμφωνα με τον ιστότοπο Down Detector, προβλήματα υπάρχουν σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ρουμανία και Νορβηγία.

Τα προβλήματα σύμφωνα με τους χρήστες ξεκίνησαν περίπου στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος και μέχρι στιγμής υπάρχουν περισσότερες από 1.600 καταγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχεδόν 44% αναφέρουν ότι τα προβλήματα έχουν σχέση με τη συνδεσιμότητα, ενώ ένας στους τρεις συνδρομητές της πλατφόρμας λένε ότι αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα με τον ιστότοπο του Netflix.

Οι περισσότεροι από τους χρήστες του Twitter πάντως σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι βλέπουν τον κωδικό σφάλματος NSES-500.

#netflixdown I was rewatching Stranger Things and this is what happens @NetflixIndia pic.twitter.com/SPtByP3fWq

— Riddhi Bhargava (@RiddhiBhargava5) March 3, 2021