Ένα νέο χαρακτηριστικό ετοιμάζεται να προσθέσει το Netflix, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές του να αλλάξουν την ταχύτητα αναπαραγωγής του περιεχομένου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι θεατές θα μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα αναπαραγωγής 1,25 ή 1,5 φορές περισσότερο από το κανονικό και στην ουσία να παρακολουθήσουν το υλικό fast forward. Αντίστοιχα, θα μπορούν να μειώσουν την ταχύτητα κατά (από 5,5 έως 0,75) και να παρακολουθήσουν το περιεχόμενο σε slow motion.

Για την ώρα το Netflix δοκιμάζει την επιλογή αυτή μόνο στην εφαρμογή του σε περιορισμένο αριθμό κινητών τηλεφώνων Android, ενώ άγνωστο παραμένει αν τελικά θα γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Εκπρόσωπος του Netflix ανέφερε συγκεκριμένα: «Πάντοτε πειραματιζόμαστε με νέους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη μας στη χρήση του Netflix. Αυτή η δοκιμή δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει η ταχύτητα με την οποία ο κόσμος παρακολουθεί τα σόου στα κινητά του. Όπως και με κάθε δοκιμή, μπορεί να μη γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό του Netflix».

Τα νέα ωστόσο έχουν δυσαρεστήσει δημιουργούς και ηθοποιούς οι οποίοι δηλώνουν αντίθετοι με μια τέτοιου είδους παρέμβαση η οποία «θα καταστρέψει στα έργα τους».

No. That’s not how it works. Distributors don’t get to change the way the content is presented. Doing so is a breaking of trust and won’t be tolerated by the people who provide it. Let the people who don’t care put it in their contracts that they don’t care. Most all do. https://t.co/ZPQPpgTXOc

— Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019