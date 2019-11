ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, το Disney+, η νέα πλατφόρμα στο χώρο του video streaming και επίδοξος ανταγωνιστής του Netflix, έκανε το ντεμπούτο του... με αρκετά προβλήματα.

Αρκετοί συνδρομητές που προσπάθησαν να στριμάρουν σειρές και ταινίες ήρθαν αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα και τα παράπονά τους κατέκλυσαν τα social media. Σημειώνεται ότι το περίπου 7.600 χρήστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.com, αντιμετώπισαν διάφορα σφάλματα στο Disney+.

Πολλοί από τους χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους, άλλοι δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν το προφίλ τους, κάποιοι ανέφεραν ότι δεν έβλεπαν ή δεν φόρτωνε το υλικό που ήθελαν να στριμάρουν και ορισμένοι παραπονέθηκαν για το μεγάλο χρόνο αναμονής όταν προσπάθησαν να εξυπηρετηθούν από τους εκπροσώπους της τεχνικής υποστήριξης.

Θυμίζουμε ότι από σήμερα το Disney+ είναι διαθέσιμο σε ΗΠΑ, Καναδά και Ολλανδία. Mία εβδομάδα μετά (19/11) θα ακολουθήσουν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα πιο συχνά παράπονα που ανέφεραν οι συνδρομητές του Disney+.

Fourteen hours after launch and I can't connect to @disneyplus on any of my Androids or my Fire TV sticks. Seriously lame. Please fix it, @Disney. #NotReadyForLaunch So glad I paid for three years service in advance. :-( pic.twitter.com/ZZqtTCthBX — Chuck (@wanderingwon) 12 Νοεμβρίου 2019

The only thing I’ve been able to do so far with Disney+ is set this avatar, which is fitting https://t.co/hr9C3M4Fm2 pic.twitter.com/1YZbICuCwq — Dieter Bohn (@backlon) 12 Νοεμβρίου 2019

Anyone else having problems watching The Mandalorian? Currently is the only thing I can't watch. #DisneyPlus #TheMandalorian pic.twitter.com/770DIqx7OX — Jorgie82 (@jorgie82) 12 Νοεμβρίου 2019

@disneyplus It's been over an hour and I'm still on hold. I try to sign in and it says call customer service. Waiting over an hour is ridiculous. You should have anticipated these problems and had enough customer support staff to not have to wait OVER AN HOUR! pic.twitter.com/x9KahIO17J — Alex Ball (@Atkball) 12 Νοεμβρίου 2019

Disney+ experiencing "unable to connect" errors on launch day https://t.co/Dm3JQNUtUz pic.twitter.com/3lIsZkocm3 — The Verge (@verge) 12 Νοεμβρίου 2019

The worst kind of people are the ones already complaining about Disney+ when thousands and thousands of people are logging into it for the first time. Yeah it’s gonna be slowed down and maybe have server issues. It’s literally within the first 8 hours of it existing. CHILL. — Rachel Ford (@intotheairwaves) 12 Νοεμβρίου 2019

Η τιμή της μηνιαίας συνδρομής στην Ολλανδία (και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικά) είναι 6,99 ευρώ το μήνα, ή 69,9 ευρώ το χρόνο (στους 12 μήνες, οι 2 δώρο...).