Στις 12 Νοεμβρίου η streaming πλατφόρμα Disney+ έγινε διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Καναδά και Ολλανδία και έγινε τόσο δημοφιλής, που αμέσως κυκλοφόρησαν τα πρώτα memes. Όμως μαζί με όσους φτιάχνουν memes για πλάκα, έπιασαν δουλειά και οι χάκερς, με αποτέλεσμα χιλιάδες λογαριασμοί να είναι διαθέσιμοι προς πώληση με τιμές που ξεκινούν από τα 3 δολάρια (η μηνιαία συνδρομή στο Disney+ είναι 7 δολάρια).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ZDNet, λίγες ώρες αφότου έγινε διαθέσιμο το Disney+, πολλοί χρήστες παραπονέθηκαν ότι δεν μπορούσαν να μπουν στους λογαριασμούς τους. Οι χάκερς είχαν μπει, είχαν αλλάξει στοιχεία πρόσβασης και τους είχαν κλειδώσει απ’ έξω. Κάποιοι από τους χρήστες είχαν προπληρώσει την υπηρεσία για τρία χρόνια αγοράζοντας το πακέτο των 170 δολαρίων, που ρίχνει σημαντικά το κόστος της μηνιαίας συνδρομής.

DISNEY+ HAS BEEN OPEN FOR LIKE 10 HOURS AND MY ACCOUNT HAS ALREADY BEEN HACKED

#distwitter has anyone's @disneyplus account been hacked? My friend's was; hackers changed email and password. Now she's completely blocked from her 3-year prepaid Disney+ account. She's been on hold for >2 hours

12 Νοεμβρίου 2019