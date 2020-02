Ήταν επιθυμία και έγινε πράξη! Το Netlix προχώρησε επιτέλους σε μια μεγάλη αλλαγή με σκοπό να ικανοποιήσει εκατομμύρια χρήστες που παραπονιόντουσαν δίνοντάς τους πλέον τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν το autoplay, δηλαδή την αυτόματη αναπαραγωγή του preview μιας ταινίας ή του επόμενου επεισοδίου μιας σειράς.

Αν ανήκετε κι εσείς σε εκείνους που εκνευρίζονται με την ενοχλητική αυτή λειτουργία το μόνο που χρειάζεται για να την απενεργοποιήσετε είναι αρχικά να κάνετε log in στο λογαριασμό σας από έναν web browser, σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν εμφανίζεται σε όλες τις εφαρμογές του Netflix για διάφορα κινητά και τηλεοράσεις.

Στη συνέχεια από το μενού πηγαίνετε στο «Manage Profiles» και επιλέγετε το προφίλ σας. Έπειτα κάνετε tick στο check box για τα «Autoplay Previews» και «Autoplay Next Episode» και είστε έτοιμοι. Σε περίπτωση που η νέα ρύθμιση δεν λειτουργεί αμέσως, καλό είναι να αποσυνδεθείτε από το προφίλ σας (ή να συνδεθείτε σε κάποιο άλλο) και μετά να μπείτε ξανά στο δικό σας ώστε να δείτε την αλλαγή.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020