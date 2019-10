VIRAL

Το πρώτο πράγμα που δουλεύει ένας ηθοποιός που αναλαμβάνει το ρόλο του Τζόκερ, είναι το χαρακτηριστικό του γέλιο. Ο κάθε ένας αναζητά αλλού την έμπνευσή του. Ο Χοακίν Φίνιξ στο «Joker», μελέτησε ανθρώπους που υποφέρουν από παθολογικό γέλιο. Και η δουλειά που έκανε είναι εξαιρετική, όπως διαπίστωσαν όσοι έχουν δει την ταινία.

Και έρχονται τώρα κάποιοι σκοτεινοί τύποι στο Ίντερνετ, και έτσι απλά και εύκολα πετάνε στα σκουπίδια τη δουλειά τόσων μηνών του Φίνιξ, και αντικαθιστούν το γέλιο του με άλλα γέλια, συναδέλφων του και μη. Και, φυσικά, γίνονται viral.

Όπως αυτός που έβαλε στο στόμα του Φίνιξ το «μαστουρωμένο» γέλιο του Σεθ Ρόγκεν.

the joker but he laughs like seth rogen pic.twitter.com/KbvMt5Ij7b — freddy kroger (@ryanheezy) 8 Οκτωβρίου 2019

Ή το κακάρισμα του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

the joker but he laughs like samuel l. jackson pic.twitter.com/v0F3gZCl4R — 𝙠𝙞𝙖𝙣𝙖 (@NE0SMATRIX) 8 Οκτωβρίου 2019

Το γέλιο «του γλάρου» από τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ.

The Joker but he laughs like Bill Hader. pic.twitter.com/dMqf3osV9y — Bill Hader's seagull laugh (@LaughBill) 8 Οκτωβρίου 2019

Το γέλιο του Ρίκι Τζερβέις, πάντως, είναι πιο τρομαχτικό από του Φίνιξ.

Στηρίζουμε και το γέλιο της ράπερ Νίκι Μινάζ.

the joker but he laughs like nicki minaj pic.twitter.com/Pr5A4ORcZU — gina (@chalameche) 8 Οκτωβρίου 2019

Αλλά όχι εκείνο της συναδέλφου της, Cardi B.