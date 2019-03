Μετά από το χαμό που έγινε με το διαδραστικό «Black Mirror: Bandersnatch» Ο Απρίλιος φέρνει στο Netflix την επόμενη σειρά όπου θα μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς για την εξέλιξη της ιστορίας και την τύχη του πρωταγωνιστή. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μυθοπλασία, αλλά για εξόρμηση στην άγρια φύση με συνοδό Μπέαρ Γκριλς, της σειράς του Discovery Channel «Man vs. Wild». Στα 8 επεισόδια του «Εσύ και η Άγρια Φύση» (10/4) ακολουθούμε τον Γκριλς σε περιπέτειες ανά τον κόσμο και κινούμαστε δίπλα του καθώς εκείνος επιχειρεί να επιβιώσει στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Δύο πρωτότυπες σειρές του Netflix που άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις στον πρώτο κύκλο τους, επιστρέφουν αυτόν το μήνα. Στις «Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρίνα: Μέρος 2» (5/4) η νεαρή μάγισσα βουτάει ακόμη βαθύτερα στον σκοτεινό και παράτολμο κόσμο της εφηβικής μαγείας, ενώ στη δεύτερη σεζόν του ο Τούρκος υπερήρωας «Χακάν ο Προστάτης» (26/4) επιχειρεί να σώσει την Κωνσταντινούπολη από τους Επτά Αθανάτους.

Στη σειρά υπερφυσικού τρόμου «Σκιά στην Καρδιά» (26/4) μια κοπέλα που σώθηκε με μεταμόσχευση καρδιάς αναζητά την αλήθεια για τον δότη και τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να αποκτά κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, που είναι ανησυχητικά περίεργα και επικίνδυνα. Στο ρόλο της μητέρας του δότη, η Ούμα Θέρμαν.

Uma Thurman & @tonygoldwyn star in @ChambersNetflix, premiering April 26 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/roRqmMLbER

— See What's Next (@seewhatsnext) 25 Μαρτίου 2019