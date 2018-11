TV & MOVIES

Όταν το teaser τρέιλερ του «Bohemian Rhapsody», της ταινίας που ακολουθεί την πορεία των θρυλικών Queen από τη δημιουργία τους το 1970 μέχρι τη θριαμβευτική τους εμφάνιση στο Live Aid το 1985, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δεν έγινε απλώς talk of the town, αλλά προκάλεσε επίσης εντύπωση για την εκπληκτική ομοιότητα του «Mr. Robot» Ράμι Μάλεκ με τον frontman των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι.

Αρκετά τρέιλερ και δεκάδες στιγμιότυπα μετά από το πρώτο εκείνο teaser, φτάσαμε αισίως στη χθεσινή πρεμιέρα της ταινίας στους ελληνικούς κινηματογράφους. Η οποία είναι μία καλή αφορμή για να θυμηθούμε τα 40 κύματα από τα οποία πέρασε η παραγωγή της ταινίας μέχρι να φτάσει στη μεγάλη οθόνη.

Για πολλά χρόνια το σενάριο άλλαζε χέρια και σελίδες, ενώ στην πορεία αποχώρησε ένας πρωταγωνιστής – ο Σάσα Μπάρον Κόεν του «Borat» – και ένας σκηνοθέτης – ο Μπράιαν Σίνγκερ του «X-Men», που απολύθηκε στη μέση των γυρισμάτων. Αλλά «the show must go on» και την ταινία ολοκλήρωσε ο Ντέξτερ Φλέτσερ που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Σίνγκερ.

«Ήταν απογοητευτικό», αναφέρει ο παραγωγός του φιλμ Γκράχαμ Κινγκ ο οποίος όμως ήταν αποφασισμένος να ολοκληρώσει το πρότζεκτ ό,τι και να συνέβαινε.

Η ιδέα για την πρότζεκτ έπεσε στο τραπέζι πριν από 10 περίπου χρόνια όταν ο κιθαρίστας ττου γκρουπ, Μπράιαν Μέι, άρχισε να μιλά για μια ταινία αφιερωμένη στους Queen με τον Σάσα Μπάρον Κόεν στο ρόλο του Μέρκιουρι. Ωστόσο αυτή η προοπτική ναυάγησε γρήγορα. Το 2016 ο σταρ του «Borat» εξηγώντας τους λόγους που δεν συμμετείχε εντέλει στο φιλμ ανέφερε ότι ένα μέλος της μπάντας τού είπε ότι ο Μέρκιουρι θα πέθαινε στα μισά της ταινίας. Τότε ο ηθοποιός εξέφρασε τη διαφωνία του λέγοντας ότι κανείς δεν θα έβλεπε μια ταινία στην οποία ο βασικός πρωταγωνιστής πεθαίνει γρήγορα από AIDS.

«O Σάσα δεν ήταν ποτέ πολύ κοντά στο πρότζεκτ», αναφέρει ο Κινγκ από την πλευρά του και συμπληρώνει, «δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ένας λευκός ηθοποιός να υποδυθεί τον Φρέντι. Και επίσης δεν υπήρξε ποτέ σενάριο που να λέει ότι ο Μέρκιουρι πεθαίνει στα μισά του φιλμ. Ποτέ! Μέχρι τώρα είχα κρατήσει το στόμα μου κλειστό, αλλά τώρα θα μιλήσω», ξεσπά ο παραγωγός.

Μια άλλη σκέψη ήταν να δοθεί ο ρόλος του θρυλικού τραγουδιστή στον Μπεν Γουίσοου, όμως όταν οι παραγωγοί είδαν τον Μάλεκ ήξεραν ότι αυτός ήταν ο άνθρωπός τους, ότι βρήκαν τον καλύτερο Μέρκιουρι που θα μπορούσαν!

Από την πλευρά του ο Μάλεκ δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό που ένιωσε από την πρώτη στιγμή. «Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα», δηλώνει και συνεχίζει: «όταν όμως μίλησα με τον Γκράχαμ κατάλαβα ότι σοβαρολογούσε».

Καλός ο ενθουσιασμός και η χαρά, ο ρόλος όμως απαιτούσε αρκετά σκληρή δουλειά και προετοιμασία. Έτσι ο Μάλεκ ξεκίνησε να διαβάζει όσα περισσότερα βιβλία μπορούσε για τους Queen και να παρακολουθεί κάθε πιθανό ντοκιμαντέρ και συνέντευξη της μπάντας. Φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει και με τους Μπράιαν Μέι (κιθαρίστα) και Ρότζερ Τέιλορ (ντράμερ) των Queen για να πάρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα του Μέρκιουρι και τη σχέση του μαζί τους.

Επιπλέον για να αποδώσει πιστά το ρόλο, ο Μάλεκ έπρεπε να μάθει τις χορευτικές κινήσεις και το στιλ του Μέρκιουρι, να υιοθετήσει την προφορά του αλλά και να βάλει προσθετικά δόντια για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά πεταχτά άνω δόντια του τραγουδιστή για τα οποία μάλιστα εκείνος ντρεπόταν πολύ και φρόντιζε να τα καλύπτει.

Αυτό βέβαια που δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει ο ηθοποιός είναι η αξεπέραστη φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι, κάτι που δεν μας προκαλεί και έκπληξη βέβαια. Έτσι, στις σκηνές on stage το πρόβλημα ξεπεράστηκε είτε με παλαιότερες ηχογραφήσεις του γκρουπ είτε χρησιμοποιώντας τη φωνή του καναδού τραγουδιστή Μαρκ Μάρτελ, που όπως περιγράφει ο Κινγκ «αν κλείσεις τα μάτια όταν τραγουδάει, θα νομίζεις ότι ακούς τον ίδιο τον Μέρκιουρι».

Παράλληλα, τα διλήμματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί σχετικά με το σενάριο ήταν πολλά. Θα αφιέρωναν αρκετή ώρα στη ζωή του Μέρκιουρι πριν αυτός γίνει πασίγνωστος; Για πόσο και πόσα θα αφηγούνταν η ταινία για την προσωπική του ζωή και την ομοφυλοφιλία του; Θα έπρεπε το κοινό να τον δει στα τελευταία χρόνια της ζωής του όταν το AIDS κατέτρωγε το κορμί του; «Ήταν πολλά και περίπλοκα τα θέματα και έπρεπε να κρατήσουμε μια ισορροπία στο σενάριο», εξηγεί ο Κινγκ.

Τελικά οι παραγωγοί προτίμησαν να αφηγηθούν την ιστορία μέχρι τη θριαμβευτική εμφάνιση του συγκροτήματος στο Live Aid το 1985, έξι χρόνια πριν από τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι. Ήταν επιλογή των δημιουργών της να μην ασχοληθούν με τα χρόνια που ο Μέρκιουρι έδινε μάχη με το AIDS και στην οποία τελικά υπέκυψε. Ο Σίνγκερ είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δεν πρόκειται για μια κοινότοπη βιογραφία του Μέρκιουρι, αλλά για μια ταινία που «θα γιορτάζει την κληρονομιά των Queen». «Νιώσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε παραπέρα, δεν θέλαμε να γίνουμε τόσο σκοτεινοί», λέει ο Κινγκ.

Για την απόλυση του Σίνγκερ στη μέση του φιλμ ο Κινγκ αναφέρει «ένιωθα ότι ο Φρέντι μού έβαζε εμπόδια καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσω και να μην το κάνω».

Μετά το τέλος των γυρισμάτων, μιλώντας ο Μάλεκ για τη «συνάντησή» του με τον Μέρκιουρι εξηγεί ότι νιώθει ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό για τον τραγουδιστή και το ταλέντο του από ό,τι στην αρχή. «Ήταν εκείνος που μέσα σε ένα στάδιο, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, θα τραγουδούσε "We are the champions" και εκείνοι θα τραγουδούσαν μαζί του. Είχε τη μοναδική ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ποιοι και από πού ήταν. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Μπράιαν Μέι υποδύεται ο Γκουίλιμ Λι, τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ ο Μπεν Χάρντι και τον μπασίστα Τζον Ντίκον ο Τζόζεφ Ματσέλο. Ο Έιντεν Γκίλεν, ο Μικροδάχτυλος του «Game of Thrones» υποδύεται τον Τζον Ριντ, μάνατζερ των Queen από το 1975 μέχρι το 1978.