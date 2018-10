Οι φίλοι της λογοτεχνίας του φανταστικού και των video games γνωρίζουν καλά τον Γκέραλτ της Ρίβια, τον κυνηγό τεράτων που πρωταγωνιστεί στα βιβλία του Αντρζέι Σαπκόφκσι (του Πολωνού Τόλκιν, όπως τον αποκαλούν) και στη best seller σειρά βιντεοπαιχνιδιών «The Witcher» (ο Γητευτής στα ελληνικά).

Τον περασμένο Μάρτιο το Netflix ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει σε σειρά τις περιπέτειες του Γκέραλτ και πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ουγγαρία. Ενώ στην πρώτη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα (μαζί με ένα screen test λίγων δευτερολέπτων), δεν βλέπουμε άλλον από τον πρωταγωνιστή, τον κινηματογραφικό «Σούπερμαν» Χένρι Κάβιλ.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) 31 Οκτωβρίου 2018