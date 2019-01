Βασιλιάς στους ωκεανούς, βασιλιάς και στο box office ο Aquaman, καθώς η ομώνυμη ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις και έγινε η 37η που μπαίνει στο αποκαλούμενο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου». Ο λογαριασμός του «Aquaman» στο Twitter γιόρτασε την περίσταση με το ακόλουθο βίντεο:

#Aquaman joins the $1 Billion Superhero Club - thank you fans! See it again before it leaves theaters! Get tickets: https://t.co/lVacxc2sbl pic.twitter.com/Dmmm8ALUaA

Ακολούθησε με τις δικές του ευχαριστίες ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν, που απέκτησε δεύτερη ταινία στο κλαμπ μετά από τους «Μαχητές των Δρόμων 7».

A few things to say...

Firstly, this movie wouldn’t be what it is without the astonishing achievement of everyone involved, from the head of departments to every single crew member, who demanded upmost excellence in helping design and create this cinematic experience.

— James Wan (@creepypuppet) 13 Ιανουαρίου 2019