Κοιτάμε και ξανακοιτάμε την παραπάνω φωτογραφία... Το μαλλί, τα γυαλιά, το μπουφάν, η μηχανή... Από το 1986 έχουν περάσει 32 ολόκληρα χρόνια και ο Μάβερικ του «Top Gun» είναι ίδιος και απαράλλαχτος!

Ο Τομ Κρουζ, που τότε ήταν μόλις 24 ετών, σήμερα είναι 56 αλλά δεν το καταλαβαίνεις βλέποντάς τον στα γυρίσματα του σίκουελ «Top Gun: Maverick». Το βίντεο είναι από την περασμένη Δευτέρα, στο Κορονάντο της Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

