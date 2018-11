TV & MOVIES

Όπως είχε πει και ο Πάτρικ Σουέιζι στο «Dirty Dancing», «κανείς δεν παραγκωνίζει την Μπέιμπι», ωστόσο το ασυνήθιστα χαμηλό προφίλ της Τζένιφερ Γκρέι μετά την σαρωτική επιτυχία του 1987 άφησε το κοινό με μία απορία: Μα πού στο καλό εξαφανίστηκε;

Πάνε 31 χρόνια από εκείνο το περιβόητο σήκωμα στον αέρα και έκτοτε η ηθοποιός έκανε σχέσεις με μερικούς από τους πιο περιζήτητους εργένηδες του Χόλιγουντ, ήρθε πρώτη σε ένα τηλεοπτικό ριάλιτι και έπαιξε σε 11 τηλεταινίες. Ωστόσο, η πολύ κακή πλαστική μύτης που έκανε ήταν εκείνη που της στοίχισε την καριέρα και φυσικά το άστρο της που ανέτειλε στο Dirty Dancing.

Η περίοδος μετά το «Dirty Dancing»

Αμέσως μετά την ταινία που έμελλε να στιγματίσει την μετέπειτα πορεία της, έπαιξε μερικούς αδιάφορους ρόλους σε κάτι κλασσικές ταινίες των '80s, ενώ επίσης συμμετείχε σχεδόν φευγαλέα στην ταινία «The Cotton Club» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, πριν ξανασυνεργαστεί με τον Σουέιζι στο φιλμ «Red Dawn». Ενδεχομένως να την θυμάσαι και από την «Πιο Κουφή Μέρα του Φέρις Μπιούλερ», δίπλα στον Τσάρλι Σιν. Στις αρχές των '90s, έκανε το περιβόητο χειρουργείο στη μύτη της που την έκανε αγνώριστη σε φίλους, οικογένεια και κοινό - και που για πολλούς θεωρείται τρικλοποδιά από την ίδια στην καριέρα της.

«Μπήκα διάσημη στο χειρουργείο και βγήκα ανώνυμη», είπε στην Mirror το 2012. «Θα είμαι πάντα εκείνη η ηθοποιός που κάποτε ήταν διάσημη και τώρα κανείς δεν αναγνωρίζει εξαιτίας μιας πλαστικής στη μύτη.»

Ποτέ δεν κρύφτηκε άλλωστε από το συγκεκριμένο «ναυάγιο», δηλώνοντας πάντα μετανιωμένη που μπήκε σε αυτήν τη διαδικασία. Μάλιστα, προσπάθησε σκληρά κιόλας να αυτρολαριστεί, καθώς το πάθημά της αυτό το μετέτρεψε σε «αστείο» της σύντομης τηλεοπτικής σειράς «It's Like, You Know». «Αποφάσισα να το διακωμωδήσω, να κάνω το φιάσκο μου αυτό να μετατραπεί σε πραγματικότητά μου. Στην τελική, δεν είναι καρκίνος και είναι παράλογο ότι μια απλή πλαστική μύτης μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο χάος», είχε εξομολογηθεί στην Washington Post.

Η συμμετοχή στα Φιλαράκια

Ανάμεσα στις τόσες γκεστ εμφανίσεις της στην τηλεόραση, εκείνη που ξεχώρισε για τους ευνόητους λόγους ήταν όταν έπαιξε την παλιά συμμαθήτρια της Ρέιτσελ, Μίντι στα «Φιλαράκια». Η σχέση των δύο γυναικών δοκιμάστηκε σοβαρά εξαιτίας του Μπάρι, ο οποίος αφού έμεινε... μπουκάλα στην εκκλησία από την Ρέιτσελ, επέλεξε για σύζυγό του τη Μίντι! Ο συγκεκριμένος ρόλος ξαναεμφανίστηκε στην 6η σεζόν της σειράς, ωστόσο η Γκρέι αντικαταστάθηκε από την Τζέινα Μαρί Χαπ.

Η συμμετοχή στο αμερικανικό Dancing with the Stars

Το 2010, η Τζένιφερ πήρε μέρος ως διαγωνιζόμενη στο αμερικανικό «Dancing with the Stars», ξεκινώντας δυναμικά, συνεχίζοντας με πάρα πολύ άγχος και διάφορους τραυματισμούς για να κατορθώσει εν τέλει να βγει πρώτη. Θεωρητικά, εδώ που τα λέμε και αν εξαιρέσουμε την έλλειψη εγκυμοσύνης, δεν απείχε πολύ από το «Dirty Dancing» σαν εμπειρία. Ύστερα, διατέλεσε γκεστ κριτής στο «Strictly Come Dancing» στη θέση του Λεν Γκούντμαν.

Ο γάμος

Μετά από τις σχέσεις της με τον Μάθιου Μπρόντερικ και τον Τζόνι Ντεπ (!), η Γκρέι παντρεύτηκε τον Κλαρκ Γκρεγκ το 2001. Εκείνος είναι γνωστός από τον ρόλο του πράκτορα της Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α Φιλ Κόλσον, που έχουμε δει πολλάκις σε διάφορες εκδοχές των «Avengers». Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Στέλλα, ενώ έχουν συνυπάρξει στην ταινία «The Road to Christmas» (2006).

Το φιλί με την συμπρωταγωνίστριά της

Σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο νομίζεις ότι η Τζένιφερ Γκρέι έμεινε κολλημένη στα '80s, παραμένει εν ενεργεία ηθοποιός, καθώς πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά του Amazon «Red Oaks». Μόνο που πρόκειται για μία κωμωδία της οποίας η υπόθεση διαδραματίζεται στα '80s. Σε αυτήν την κωμωδία στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε μία σκηνή κατά την οποία η Γκρέι φιλάει την Γκέιτζ Γκολάιτλι που υποδύεται το κορίτσι του γιου της Ντέιβιντ. Παρεμπιπτόντως, η Γκολάιτλι είναι γεννημένη 6 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Dirty Dancing», ενώ η Γκρέι δήλωνε παντού κατενθουσιασμένη για αυτό το τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Ιδού και τα πειστήρια.