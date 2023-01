Κορίνα Εμμανουηλίδου: Η ομορφότερη Ελληνίδα που διεκδίκησε τον τίτλο Μις Υφήλιος

Η 28χρονη R’Bonney Gabriel κέρδισε τον 71ο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος. Πρόκειται για την Μις ΗΠΑ, η οποία έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες και κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ 84 διαγωνιζόμενων. H 22χρονη Ελληνίδα, Κορίνα Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός top 16, αλλά η παρουσία της στον ετήσιο θεσμό ήταν εντυπωσιακή. Η μελαχρινή Ελληνίδα επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, κερδίζοντας τον διαγωνισμό Star GS Hellas ανάμεσα σε 20 υποψήφιες. Είναι μοντέλο από τα 16 της χρόνια.

H Κορίνα Εμμανουηλίδου από την Κοζάνη και την Βέροια, συγκίνησε όλο το στάδιο στη Νέα Ορλεάνη πριν τον τελικό, όταν έκανε επί σκηνής την εμφάνιση της με την Ελληνική Κάπα της Αφροδίτης, με το σύνθημα “Take Me Home”, που μιλάει για την οριστική επιστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Σπούδασε φιλολογία, αλλά και make up artist στο Λονδίνο και σχεδιάζει κάποια στιγμή να ανοίξει το δικό της σαλόνι ομορφιάς. Επιπλέον η 22χρονη έχει μία ιδιαίτερη αγάπη και στα ταξίδια, έτσι παρακολουθεί και μαθήματα, για να μπορέσει να γίνει αεροσυνοδός. Συμμετείχε στην ταινία «Καλώς ήρθες στο Club» του Νίκου Κουρού, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Καίτη Φίνου.

«Αυτό που θέλω να τονίσω ως Κορίνα και ως Star GS Hellas, είναι πως οι γυναίκες είμαστε πλάσματα μοναδικά που μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο αφού εμείς οι ίδιες τον «γεννάμε». Οι γυναίκες είναι έμπνευση από μόνες τους. Είμαστε περισσότερο δυνατές απο όσο πιστεύουμε. Προσωπικά θέλω να μοιράσω αγάπη και αυτοπεποίθηση, η δύναμη που θεωρούμε ότι μας λείπει βρίσκεται βαθιά μέσα μας. Πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να τον αγκαλιάζουμε» έλεγε στο HerNews πριν αναχωρήσει για τη Νέα Ορλεάνη.

Η κατάταξη με τις Top-16