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Ο «μάστορας» στις φιγούρες Τσουβέλας ξαναχτύπησε σε πανηγύρι κι έκανε το τσιμέντο να τρίζει

Ο Τσουβέλας ξαναχτύπησε σε πανηγύρι, ανέβηκε στο πάλκο, έριξε βαριές γυροβολιές κι έκανε το TikTok να παραμιλάει με τις φιγούρες του.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας | Tik Tok / @iasonasvasilos
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Είναι κοινό μυστικό ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έχει μια τεράστια αδυναμία στα πανηγύρια και τα τιμάει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτή τη φορά όμως, το τερμάτισε.

Ο δημοφιλής κωμικός βρέθηκε ξανά στο φυσικό του περιβάλλον, ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και έδωσε ρεσιτάλ. Το τι ακολούθησε; Παραλήρημα! Ο κόσμος χόρευε στους ρυθμούς του, ενώ τα κινητά πήραν φωτιά όταν ο Τσουβέλας αποφάσισε να δείξει τι σημαίνει πραγματικό μεράκι.

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Πάταγε στην πίστα σαν παλιάς κοπής μερακλής, παραδίδοντας μαθήματα λεβεντιάς. σακίσματα, χαμηλώματα και «κοπανήματα» που έκαναν το τσιμέντο να τρίζει.

Και τραγούδησε ως όφειλε.

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Για ακόμα μία φορά, ο Τσουβέλας απέδειξε ότι εκτός από το stand-up, κατέχει το «πτυχίο» του πανηγυριού με άριστα.

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