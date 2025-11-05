Όταν η Μουτίδου αποκαλούσε τη Χριστοπούλου «σιχαμένη ξανθιά κυρία»: Ο λόγος και το βίντεο

Η Σοφία Μουτίδου και η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη παρουσιάζουν καθημερινά το Real View στο Open και το Happy Day γύρισε τον χρόνο πίσω και έπαιξε ένα βίντεο στο οποίο η πρώτη είχε αναφερθεί στη δεύτερη, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς διόλου κολακευτικούς.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικά χρόνια όταν η Έλενα Χριστοπούλου συμμετείχε στο GNTM του Star, σε βίντεό της στα social media η Σοφία Μουτίδου την είχε αποκαλέσει «σιχαμένη ξανθιά κυρία».

Ο λόγος ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχε διαχειριστεί τον φόβο μιας παίκτριας με τα μεγάλα ύψη σε δοκιμασία του ριάλιτι μοντέλων κατά την οποία είχαν κληθεί να περπατήσουν σε μια κάθετη πασαρέλα ύψους 30 μέτρων, ενώ ουσιαστικά κρέμονταν από την ταράτσα ενός κτιρίου.

«Αυτό το άθλιο επεισόδιο που δεν ξέρω από πού να το πιάσω γιατί έχω τα νεύρα μου. Που βάζουν τα κορίτσια να κρεμαστούν από πάνω, χωρίς να σκέφτονται αν κάποιας η καρδιά δεν αντέξει γιατί θα το μάθουμε μετά αυτό, στη νεκροψία», είχε αναφέρει αρχικά στο επίμαχο βίντεο η Σοφία Μουτίδου.

«Όταν κατέβηκε κάτω, της λέει αυτή η σιχαμένη ξανθιά κυρία με τα κοντά μαλλιά (σ.σ για την Έλενα Χριστοπούλου) που συμμετέχει, "αγάπη μου φοβήθηκες; τώρα η καρδούλα σου πώς είναι; αχ ρε μωρό μου".

Κι αυτή με άλλο επιστημονικό κριτήριο έβαλε το χέρι της πάνω από την μπλούζα της άλλης που κόντεψε να πεθάνει και της είπε "αχ, ρε μωρό μου"», είχε σχολιάσει στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.