Maestro: Ορέστης Χαλκιάς και Γιώργος Μπένος μίλησαν για το gay φιλί

Καλεσμένος του Θεοχάρη Ιωαννίδη στο Night Out ήταν το βράδυ της Πέμπτης ο Ορέστης Χαλκιάς που υποδύεται τον Αντώνη στη σειρά Maestro και όταν στην παρέα προστέθηκε και ο Γιώργος Μπένος η συζήτηση σχεδόν νομοτελειακά κατευθύνθηκε προς το περίφημο gay φιλί που είχε γίνει viral όταν προβλήθηκε μέσα από την επιτυχημένη σειρά του Mega.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μπένος εξομολογήθηκε πως «από το δικό μου περιβάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις για αυτή τη σκηνή. Χάρηκα για αυτό γιατί είμαστε στο 2022 και συμβαίνουν άλλα πράγματα, οπότε ας εστιάσουμε εκεί και όχι εδώ. Γιατί να προσέξω δηλαδή το φιλί ανάμεσα σε δυο άντρες; Χάρηκα που οι αντιδράσεις ήταν θετικές ως προς εαυτό. Τώρα, εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί θυμάμαι πως όταν ξύπνησα ακολούθησα τη συνήθεια που έχω να σκρολάρω στο κινητό. Σου βγάζει πάντα αυτά τα σάιτ που έπαιζε η φωτογραφία αυτή και τσέκαρα από περιέργεια. Έβλεπα τα σχόλια από κάτω και εντάξει, ήταν τσιζ! Δεν μπορώ να πω τώρα τι αλλά ήταν και λίγο ανησυχητικά νομίζω. Πολλά, πολλά. Η πλειοψηφία υπερασπίστηκε αυτό το κομμάτι ευτυχώς αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό φαντάζομαι που εντάξει…».

Από την πλευρά του ο Ορέστης Χαλκιάς ανέφερε πως «μου έστειλε μήνυμα ένα παλικάρι που ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν μου είπε ότι παραλίγο να κάνει come out στη σκηνή που έκανα come out! ''Για λίγο δεν το έκανα αλλά ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία σε άλλη σκηνή'' μου έγραψε και του απάντησα πως μακάρι να τα καταφέρει» και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Δε μου έκανε καμία εντύπωση να παίξω έναν ομοφυλόφιλο άντρα. Καταρχάς δεν παίζεται ένας ομοφυλόφιλος. Αντί να φιλάς μια γυναίκα φιλάς έναν άντρα. Προφανώς με ιντριγκάρει να κάνω κάτι που δεν είμαι. Έχω μεγαλύτερο καμάρι όταν μου στέλνουν άνθρωποι της κοινότητας αυτής ότι τους εκπροσωπώ άξια. Γίνονται τόσο τραγικά πράγματα, γυναικοκτονίες και ασχολούμαστε με ένα φιλί; Δε γίνεται να ασχολιόμαστε με τους κανόνες μιας θρησκείας. Ο Χριστός δεν είπε αγαπάτε στρέιτ, είπε αγαπάτε everyone. Οπότε πάμε κατά ΄κει ρε παιδιά»!