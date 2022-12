Ο Μιχάλης Ρακιντζής βρέθηκε το Σάββατο (17/12) στο «Σπίτι με το Mega» σε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση με άρωμα από ‘80s, ‘90s και ‘00s όπου ο αγαπημένος τραγουδοποιός ερμήνευσε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, ενώ μοιράστηκε με τη Ρούλα Κορομηλά άγνωστες πτυχές από την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και τη ζωή του. «Μωρό μου φάλτσο», «Προκαλείς», «Δικός σου για πάντα», «Ολόκληρο φεγγάρι», «S.A.G.A.P.O.», «Πουφ» είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες που ερμήνευσε στο «Σπίτι με το Mega» ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Από το πλευρό του δεν έλειψαν αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες του, όπως η Σοφία Βόσσου, η Ελένη Δήμου και ο Γιώργος Γκικοδήμας από τους O.P.Α., αλλά και η Σοφία Αρβανίτη με την οποία εξιστόρησαν άγνωστες στιγμές από τη συνεργασία τους με τη διάσημη ποπ σταρ, Bonnie Tyler, στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά» (The desert is in your heart). Όλα τα παραπάνω ξύπνησαν όμορφες αναμνήσεις στους τηλεθεατές, οι οποίοι έδειξαν να διασκεδάζουν με το παραπάνω εάν κρίνει κανείς από τα tweets που έπεσαν «βροχή» στο Twitter και τα οποία αποθέωναν τον Μιχάλη Ρακιντζή, ενώ δεν ήταν και λίγοι οι χρήστες που έγραφαν πόσο τους είχε λείψει να τον δουν και να τον ακούσουν.

Αν είσαι 30+ θυμάσαι που ήσουν πιτσιρίκι και τον άκουγες

Αν είσαι 40+ θυμάσαι που ήσουν ερωτευμένος και τον άκουγες

Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης που ξυπνάει αναμνήσεις σε τόσες γενιές ταυτόχρονα #spitimetomega — Τζίνα Μανταρίνη (@GinaMantarini) December 17, 2022

Ο Ρακιτζής μπορεί να γράψει απο τραγούδι για τον Καρρα μέχρι techno house και γι αυτό είναι κυρίως εκπληκτικός συνθέτης πρώτα απ όλα #spitimetomega — Zozefinos (@zozefinos) December 17, 2022

#spitimetomega ΕΛΑ ΡΕ ΓΙΓΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗ, ΠΟΣΟ ΕΛΕΙΨΕΣ ...

Σ ΑΓΑΠΑΜΕ ,

ΕΙΣΑΙ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΜΑΣ

.. pic.twitter.com/gRDrO6rk3I — NANTIA PPNIK (@nantiapappa) December 17, 2022

ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με Ian Gillan κ Bonnie Tyler στα πικ τους κ όχι απλά συνεργάστηκε σε επίπεδο εμφανίσεων αλλά τους έγραψε κ τραγούδια, μόνο αυτός #SpitiMeToMega — KazanNtipis (@akis_78) December 17, 2022

Υπέροχη η εκπομπή, μας ταξιδέψατε!!!

Μιχάλη Ρακιντζή σ' ευχαριστούμε!!! ❤️#spitimetomega — Proud Mary 🫦 (@Proud_Mary_1972) December 18, 2022

Αγαπώ Ρακιντζη... ❤️Εφηβος! Ίδιος όπως τότε! Και σε φωνή και σε εμφάνιση! #spitimetomega — Maria Maria ♌ (@Letizialeo) December 17, 2022

Υπέροχος, υπέροχος!! Γεια σου ρε Μιχάλη, σε αγαπάμε για πάντα. #SpitiMeToMega — Barbie Σουγιά (@Sofoulaki_Z) December 17, 2022

#spitimetomega

Πώς να το κανουμε, οσο ξένη μουσική και αν ακούγαμε ο Ρακιντζής ήταν νούμερο ενα στην εφηβεία μας!! — Γιώργος♈ (@giorgos28289) December 17, 2022